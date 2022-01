Köln (ots) -- Bekenntnis zu unabhängigem Journalismus stärkt Meinungspluralismus- Einzigartige Markenvielfalt in TV, Streaming, Print, Digital, Radio und Podcast- Zum Start symbolisches Waldschutzprojekt mit Bestsellerautor Peter WohllebenDurch die Zusammenführung von RTL Deutschland und Gruner + Jahr zu Jahresbeginn ist Deutschlands führendes Entertainmentunternehmen über alle Mediengattungen entstanden. Mit 15 TV-Sendern, 50 Printmagazinen, 17 Radiosendern, 75 digitalen Angeboten, einer Podcastplattform und dem Streamingangebot RTL+ bietet es eine in Deutschland einzigartige Medien- und Markenvielfalt. RTL Deutschland ist auf nachhaltiges Wachstum angelegt. Mit seinen 1.500 Journalist:innen und seinem Bekenntnis zu Qualitätsinhalten stärkt das Medienunternehmen den Meinungspluralismus in Deutschland. In Köln, Hamburg, Berlin und an 14 weiteren deutschen Standorten arbeiten 7.500 Mitarbeiter:innen am Erfolg des neuen Unternehmens, das auf positive Unterhaltung und unabhängigen Journalismus setzt.Zum Geburtstag des erweiterten RTL Deutschland gab es an diesem Dienstag nicht nur eine - pandemiebedingt virtuelle - Feierstunde mit den Co-CEOs Matthias Dang und Stephan Schäfer für alle Mitarbeiter:innen, sondern auch ein ganz besonderes Geschenk: Passend zum Unternehmensziel, nachhaltiges Wachstum für das Medienunternehmen zu sichern, und angelehnt an die Zahl der Angestellten hat RTL Deutschland den Schutz eines 7.500 Quadratmeter großen Waldstücks übernommen. Dazu kooperiert RTL Deutschland mit der von Förster und Bestsellerautor Peter Wohlleben gegründeten Waldakademie, dessen Naturmagazin "Wohllebens Welt" bei G+J erscheint. Das Waldstück besteht aus mehr als 160 Jahre alten Buchen und Eichen und befindet sich in der Eifel.Matthias Dang und Stephan Schäfer, Co-CEOs RTL Deutschland: "Wir feiern heute den Geburtstag von RTL Deutschland mit Gruner + Jahr. Gemeinsam wollen wir die Menschen in Deutschland unterhalten, informieren und begeistern. Mit dem Ausbau von RTL+ schaffen wir im ersten Halbjahr das zu unserem vielfältigen Unternehmen passende Angebot - die erste digitale Entertainmentplattform über alle Mediengattungen. Das Waldschutzprojekt ist für uns ein schönes Symbol: Es steht für nachhaltiges Wachstum ebenso wie für die Verantwortung, die wir als Medienunternehmen tragen."Vielfalt, Relevanz und Reichweite des neuen Unternehmens werden zum Geburtstag durch einen eigenproduzierten TV-Spot unterstrichen. Er präsentiert unter dem Motto "Mehr" bildstark die Kraft von RTL Deutschland mit G+J. Der 61-sekündige Spot läuft einmalig am 11. Januar 2022 zur Primetime um 20:14 Uhr zeitgleich bei allen TV-Sendern von RTL Deutschland.Redaktionelle Hinweise:- Die Fotos der Co-CEOs Matthias Dang und Stephan Schäfer sowie den Trailer und einen One Pager mit Daten und Fakten zum führenden News- und Entertainmentunternehmen in Deutschland finden Sie im Media Hub (https://kommunikation.mediengruppe-rtl.de/meldung/Buendnis-fuer-nachhaltiges-Wachstum/). Die Verwendung der Bilder ist honorarfrei im Kontext RTL Deutschland und Gruner + Jahr. Copyright: RTL Deutschland/G+J/Guido Rottmann- Die Seite rtl.com/de/company/facts-and-figures bietet weitere Informationen zu RTL Deutschland und G+JÜber RTL DeutschlandRTL Deutschland ist zusammen mit Gruner + Jahr das führende Entertainmentunternehmen in Deutschland über alle Mediengattungen: TV und Streaming, Print und Digital, Radio und Podcast. Es vereint die stärksten Medienmarken von RTL bis STERN, von BRIGITTE bis VOX, von GEO bis ntv. Mit RTL+ betreibt das Unternehmen die größte deutsche Streamingplattform mit 2,4 Mio. Abonnent:innen (Stand: Q3 2021). Zu RTL Deutschland gehören 15 TV-Sender, 50 Premium-Magazine, das Podcast-Portfolio von AUDIO NOW und zahlreiche Digitalangebote, darunter CHEFKOCH und Wetter.de. Mit RTL Radio Deutschland zählt zudem eine der größten Privatradiogruppen mit Beteiligungen an 17 Radiosendern dazu, etwa ANTENNE BAYERN oder Radio Hamburg.RTL Deutschland setzt auf positive Unterhaltung und unabhängigen Journalismus. Rund 1.500 Journalist:innen begleiten informierend und unterhaltend alle gesellschaftsrelevanten Themenfelder. Von News bis Sport, von Living bis Lifestyle, von Frauen bis Familie - RTL Deutschland erreicht 99 Prozent der Bevölkerung. Mit der Ad Alliance verfügt das Unternehmen über den größten deutschen Vermarkter. Dank gezielter Investitionen in die Bereiche Tech und Data befindet sich RTL Deutschland strategisch auf dem Weg zum technologisch führenden Medienunternehmen. 