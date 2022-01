Die lange Zeit vom Radar vieler Anleger offenbar verschwundene Henkel (Henkel vz)-Aktie rückt wieder stärker in den Fokus. Nach gleich zwei Kaufempfehlungen durch Analysten knüpften die Papiere am Dienstag mit einem Kursanstieg um 3,2 Prozent auf 77,94 Euro an ihre jüngste Erholung an.

Den vollständigen Artikel lesen ...