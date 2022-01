Das IPO-Jahr 2022 nimmt Fahrt auf: Mit Turo bereitet das nächste Unternehmen seinen Börsengang in New York vor. Die Carsharing-Plattform hat Unterlagen veröffentlicht, die einen ersten Blick auf die Geschäftsentwicklung geben. Neben der AKTIONÄR-Empfehlung IAC ist unter anderem auch Daimler an dem IPO-Kandidaten beteiligt.Über die Turo-Plattform lassen sich Fahrzeuge - vom Kleinwagen wie dem Chevrolet Spark bis zu Supersportlern wie dem Lamborghini Huracan - von Privatpersonen tage-, wochen- oder ...

