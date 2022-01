Der Dienstag steht an der Börse nach einem missglücktem Wochenstart unter einem guten Vorzeichen. Der deutsche Leitindex DAX notiert bei einem Stand von 15.961 Punkte und somit rund 0,32% im Plus, hat es jedoch noch nicht über die psychologische Marke von 16.000 Punkte geschafft. Der MDAX handelte zuletzt bei 34.713 Punkte (+0,42%), TexDAX bei 3.661 Punkte (+1,09%) und SDAX bei 15.913 Punkte mit 0,66% im Plus.

Den vollständigen Artikel lesen ...