Chicago (ots/PRNewswire) -Erweiterte Kompetenzen im Bereich Digital Supply Chain und Digital Manufacturing ergänzen die ganzheitliche Vision von Industries eXcellence Global und ermöglichen es Unternehmen weltweit intelligentere, datengesteuerte Lösungen im Bereich von Industrie 4.0 anzubieten.Engineering USA, die nordamerikanische Tochtergesellschaft der Engineering Group, übernimmt Movilitas, einen Branchenführer für Beratungsdienste und Lösungen im Bereich Digital Supply Chain und Digital Manufacturing. Diese strategische Erweiterung zielt darauf ab, die Fähigkeiten und die einzigartige Marktposition des Unternehmensbereichs Industries eXcellence Global zu stärken, der auf die Entwicklung, Integration und Bereitstellung von ganzheitlichen Technologielösungen spezialisiert ist, um den gesamten Lebenszyklus von Industrieprodukten und -prozessen abzudecken. Movilitas wird die Vision des Unternehmens für Industrie 4.0 vervollständigen und seine Kompetenzen in den Bereichen Serialisierung und Nachverfolgung (Track & Trace), Digital Twin, Mobile Instandhaltung (Asset Management) und Lagerverwaltung (Warehouse Management) verstärken. Die Akquisition ist auch eine Reaktion auf die zunehmend störenden Einflüsse, die die globalen Lieferketten immer öfter negativ beeinflussen. Dies schafft ein Zentrum für digitales Know-how, das Unternehmen nutzen können, um flexible Prozesse, intelligentere Abläufe und Geschäftskontinuität in ihren Produktions- und Lieferketten sicherzustellen.Maximo Ibarra, CEO der Engineering Group, kommentierte: "Die Übernahme spiegelt die internationale Akquisitionsstrategie von Engineering wider. Neben dem organischen Wachstum, das durch unsere tiefgreifenden Kompetenzen gewährleistet ist, werden die besten Marktleistungen durch die externe Integration in das eigene Angebot aufgewertet. Dies ermöglicht es uns, an der Spitze des Marktes zu bleiben, während wir in einem Sektor tätig sind, in dem die Entwicklung extrem schnell voranschreitet, und schafft einen exponentiellen Nutzen sowohl für die übernommenen Unternehmen als auch für unsere Kunden, die auf diese Weise eine maximale Effizienz und Geschwindigkeit bei der Umsetzung ihrer digitalen Transformationsstrategien erhalten."Mit mehr als zwei Jahrzehnten Branchenerfahrung haben die über 200 Spezialisten für digitale Transformation von Movilitas erfolgreich digitale Supply-Chain-Lösungen in 51 Ländern implementiert. Mit dieser Übernahme kommen sieben neue operative Zentren für die Engineering Group in Belgien, Deutschland, Frankreich, Großbritannien, Indien, Ungarn und den USA hinzu. Diese erweiterte geografische Präsenz wird die bestehenden Niederlassungen der Industries eXcellence Global Division in Nordamerika, Südamerika, Europa und Asien ergänzen."Diese Akquisition ist ein wichtiger Meilenstein bei der Umsetzung der strategischen Vision von Industries eXcellence Global als Teil der Engineering Group - dem Aufbau der weltweit führenden Organisation, die sich auf die digitale Evolution in der Industrie konzentriert. Diese umfasst ein globales Team der erfahrensten Spezialisten der Welt, welches in der Lage ist, End-to-End-Lösungen für den gesamten Lebenszyklus der Produkte und den dazugehörigen Prozessen unserer Kunden zu liefern. Wir freuen uns unglaublich, ein so talentiertes Team von Innovatoren auf unserer Reise zur digitalen Transformation begrüßen zu dürfen. Gemeinsam werden wir die Zukunft der Digitalisierung in der Industrie möglich machen", sagte Ettore Soldi, Geschäftsführer von Engineering USA und Leiter von Industries eXcellence Global.Ross Young, CEO von Movilitas, fügte hinzu: "Bei Movilitas konzentrieren wir uns darauf unsere Kunden auf ihrem Weg zum intelligenten und digitalen Unternehmen zu begleiten. Wir werden weiterhin als vertrauenswürdige Berater und Branchenexperten fungieren, um die Anforderungen unserer Kunden an die digitale Transformation der Lieferkette zu erfüllen. Der Beitritt zu Engineering USA als Teil der Industries eXcellence Global Division ermöglicht es uns, durch neu kombinierte Dienstleistungen und Lösungen ein differenzierteres und vollständigeres Portfolio anzubieten, um eine sicherere und intelligentere Zukunft in einer globalen vernetzten Wirtschaft zu ermöglichen."Movilitas ist die jüngste Akquisition der Engineering Group, mit der das Unternehmen seinen Geschäftsbereich Industries eXcellence Global ausbaut. Die neue Synergie schafft ein umfassendes Technologie- und Beratungsportfolio, das integrierte Lösungen für die Transformation von Prozessen, Systemen und Produkten über die gesamte Wertschöpfungskette eines Produktes von der Entstehung bis zum Konsum liefert. Durch die Kombination von umfassender Branchenerfahrung und Fachwissen in mehr als 20 Industriemärkten entsteht ein globales Team, das die Art und Weise, wie Unternehmen den gesamten Lebenszyklus ihrer Produkte verwalten, grundlegend verändern kann. Daraus resultieren eine intelligentere Entscheidungsfindung, die Erschließung neuer Einnahmequellen und die Maximierung von Technologieinvestitionen.Über Engineering USA Engineering USA (www.engusa.com) ist die nordamerikanische Division der Engineering Group (www.eng.it), einem der größten europäischen IT-Akteure im Bereich der digitalen Transformation von öffentlichen und privaten Organisationen. Mit rund 12.000 Mitarbeitern an mehr als 40 Standorten (in Italien, Belgien, Deutschland, Norwegen, Serbien, Spanien, der Schweiz, Schweden, Argentinien, Brasilien, Mexiko und den USA) entwirft, entwickelt und verwaltet die Engineering Group innovative Lösungen für die Geschäftsbereiche, in denen die Digitalisierung die größten Auswirkungen hat, darunter Digital Industry, Smart Energy & Utilities, Smart Transportation und Digital Defense. Als Teil des Geschäftsbereichs Industries eXcellence Global und mit besonderem Fokus auf die Fertigungs- und Transportbranche ist das Team von Engineering USA auf die Konzeption, Entwicklung, Integration und Bereitstellung ganzheitlicher Technologielösungen spezialisiert, die den gesamten Lebenszyklus aller industriellen Produkte und Prozesse abdecken.Über MovilitasAls Vorreiter in seinem Fach liefert Movilitas zukunftsweisende Beratungsdienstleistungen und Technologien und hilft damit Unternehmen aus unterschiedlichen Branchen bei der digitalen Transformation Ihrer Lieferketten- und Produktionsbasierenden Geschäftsprozessen. Movilitas ist ein weltweit anerkannter und geschätzter SAP Partner im Bereich der 'Digital Supply Chain' und durch Angebote wie Movilitas.Cloud oder unsere Erweiterungen und Accelerator für SAP Lösungen können unsere Kunden neue Daten erschließen und so mehr Effizienz und neue Einnahmequellen erzielen.Movilitas nutzt detailliertes Branchen- und Projektwissen, um Unternehmen auf der ganzen Welt bei Ihrer Reise zum digitalen Unternehmen zu unterstützen. Das Ergebnis ist eine digitale Transformation der Lieferkette und Produktion für eine digital vernetzte Wirtschaft und eine sicherere, nachhaltigere und intelligentere Zukunft.