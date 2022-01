DJ MARKT USA/Wall Street mit freundlichem Start erwartet

An der Wall Street sieht es am Dienstag nach einem freundlichen Start in den Handel aus. Der Terminkontrakt auf den Dow-Jones-Index notiert vorbörslich 0,3 Prozent höher.

Bestimmendes Thema an den Börsen ist weiterhin die anstehende Zinswende in den USA. Analysten gehen zunehmend davon aus, dass die Fed die Leitzinsen im laufenden Jahr nicht wie bislang erwartet drei sondern vier Mal anheben wird, erstmalig wohl im März. An den Märkten werden die Zinserwartungen nun eingepreist, was zu einem deutlichen Anstieg der Marktzinsen geführt hat. Vor allem Technologiewerte, die durch eine hohe Fremdkapitalquote gekennzeichnet sind, reagieren sensibel auf steigende Zinsen.

Im Fokus der Anleger steht vor allem am Nachmittag (16 Uhr MEZ) die Nominierungsanhörung von US-Fed-Präsident Jerome Powell vor dem Senatsausschuss für Banken. US-Präsident Biden hat Powell für eine zweite Amtszeit nominiert. Es wird erwartet, dass Powell auf die aktuellen Inflationsrisiken und die Geldpolitik der US-Notenbank eingehen wird und sich hierzu harten Nachfragen stellen muss.

Am Mittwoch stehen zudem die mit großer Spannung erwarteten US-Verbraucherpreise für Dezember zur Veröffentlichung an. Diese könnten auf über 7 Prozent gestiegen sein, was den Druck auf die Fed weiter erhöhen würde.

Zudem rückt die anstehende Berichtssaison zunehmend in den Blick. Im Wochenverlauf werden JPMorgan Chase, Citigroup, Wells Fargo und Blackrock ihre Geschäftszahlen vorlegen.

Konjunkturseitig stehen keine relevanten Veröffentlichungen an. Erst am späten Abend werden die API-Daten zu den US-Rohöllagerbeständen publiziert.

