Barcelona, Spanien (ots/PRNewswire) -Die Marke DESS Dental des katalanischen Unternehmens Terrats Medical hat alle ihre Online-Kommunikationskanäle auf einer einzigen Website vereinheitlicht: www.dessdental.com. Ziel ist es, dass die professionellen Nutzer alle Informationen über ihre Produkte und Dentallösungen schneller, intuitiver und leichter zugänglich finden. Die Website ist länderübergreifend und mehrsprachig angelegt.Diese neue Website ist auf die Bedürfnisse von Kunden in mehr als 40 Ländern ausgerichtet, in denen die Marke präsent ist. Von nun an können Labore, Fräszentren und Zahnkliniken alle Produkte, CAD/CAM-Implantatbibliotheken sowie die neuesten Ergänzungen des DESS Dental-Produktkatalogs leicht finden.DESS Dental vertreibt in allen Ländern der Welt die gleichen Produkte und hält sich dabei stets an die gesetzlichen Bestimmungen und Zertifizierungen des jeweiligen Landes. Diese Ausrichtung auf den weltweiten Verkauf ermöglicht uns die Vereinheitlichung der Website unter einer einzigen Domain, um der hohen Nachfrage nach Exportprodukten gerecht zu werden - 2018 machten diese 80% des Jahresumsatzes des Unternehmens aus.Bis zum Jahr 2022 rechnen wir mit einem weiteren Wachstum von etwa 25%, so dass die für 2021 in Rechnung gestellten fünfzehn Millionen Euro überschritten werden.DESS Dental ist eine Marke mit mehr als 70 Jahren Erfahrung in der Herstellung von Präzisionskomponenten und bietet eine breite Palette an prothetischen Abutments, die zu 100% mit den gängigsten Implantatmarken auf dem Markt kompatibel sind. Wir sind führend bei implantologischen Produkten.Dies ist unseren fortschrittlichen und innovativen Produkten zu verdanken, wie z. B. der abgewinkelten AURUMBase®-Lösung, mit der die Einschubachse um bis zu 25° verändert werden kann, der neuen ELLIPTIBase® Ti-Base, die für begrenzte Interdentalräume entwickelt wurde, oder der SELECTGrip®-Oberflächenbehandlung, die eine fünfmal bessere Haftung als Titanoberflächen bei prothetischen Versorgungen bietet."Die digitale 3D-Implantologie hat eine große Zukunft vor sich, indem sie die prothetische Herstellung von analog auf digital umstellt, basierend auf einer auf die Implantologie spezialisierten CAD-Software. Die digitale 3D-Technologie führt zu erheblichen Material- und Zeiteinsparungen und ist auch für den Patienten viel besser, was die Wartezeit und die Präzision bei der endgültigen Ausarbeitung des prothetischen Teils von Zahnimplantaten angeht." Ruben Espuche, DESS Spezialist für ZahnprothetikLogo - https://mma.prnewswire.com/media/1721184/DESS_Logo.jpgmiriam.rosello@dessdental.comKontakt:Miriam Rosellómiriam.rosello@dessdental.com+34 937 198 995Original-Content von: DESS Dental Smart Solutions, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/160994/5118624