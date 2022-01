Der Essenslieferdienst Delivery Hero will nach Jahren anhaltender Verluste die Kehrtwende einläuten. "Wir wollen 2023 in einer Position sein, um die Gewinnschwelle auf Konzernebene knacken zu können", sagte Delivery-Hero-Chef Niklas Östberg am Dienstag der Nachrichtenagentur Reuters.

