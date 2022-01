DGAP-Ad-hoc: HELMA Eigenheimbau AG / Schlagwort(e): Auftragseingänge

HELMA Eigenheimbau AG verzeichnet Auftragsrekord in 2021



11.01.2022 / 13:04 CET/CEST

Lehrte, 11. Januar 2022 - Die HELMA Eigenheimbau AG hat im Geschäftsjahr 2021 den Konzern-Auftragseingang von 312,5 Mio. EUR auf 446,6 Mio. EUR gesteigert und damit die Rekordmarke aus dem Vorjahr deutlich übertroffen. Hierbei gilt es zu berücksichtigen, dass es durch den unerwarteten Wegfall der Neubauförderung für das Effizienzhaus 55 zum 31.01.2022 im vierten Quartal 2021 zu spürbaren Vorzieheffekten bei den Auftragseingängen gekommen ist, die auf bis zu 10 % des Gesamtauftragseingangs geschätzt werden. Auch ohne diese Vorzieheffekte hätte der Auftragseingang jedoch oberhalb der Marke von 400 Mio. EUR gelegen und ein Plus von rund 30 % bedeutet. Die Unternehmensguidance aus dem Juli 2021 sah für das abgelaufene Geschäftsjahr einen Auftragszuwachs von 20-25 % vor. Zu diesem erfreulichen Vertriebsergebnis haben alle Geschäftssegmente beigetragen, wie der Auftragseingangsübersicht unter nachfolgendem Link zu entnehmen ist: https://ir.helma.de//download/companies/helmaeigenheimbau/Figures/2021_helma_auftragseingang.pdf Die erhaltenen Aufträge werden schwerpunktmäßig in 2022 und 2023 realisiert. Damit verfügt der HELMA-Konzern über eine ausgezeichnete Basis für das angestrebte Wachstum in den nächsten Jahren.



Nachhaltigkeit im Fokus: Effizienzhaus 40 EE wird neuer HELMA-Standard für individuelle Einfamilienhäuser

Ab dem 01.02.2022 wird HELMA individuelle Einfamilienhäuser bereits im Standard in der höchsten Effizienzhausstufe anbieten. Damit profitieren HELMA-Kunden nachhaltig von einer äußerst hohen Energieeffizienz und leisten zugleich einen wichtigen Beitrag zur Erreichung der deutschen Klimaschutzziele. Ferner fördert der Bund das Effizienzhaus 40 EE aktuell mit 33.750 EUR pro Wohneinheit, so dass die qualitativ hochwertigen und in Massivbauweise errichteten Traumhäuser von HELMA auch wirtschaftlich weiterhin attraktiv bleiben.



IR-Kontakt:

Gerrit Janssen, Vorstandsvorsitzender

Tel.: +49 (0)5132 8850 221

