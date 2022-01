NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Beiersdorf vor Zahlen zum vierten Quartal von 113 auf 109 Euro gesenkt, die Einstufung aber auf "Buy" belassen. Der Konsumgüterhersteller müsse erst noch durch ein schwieriges Schlussquartal navigiert haben, schrieb Analyst Martin Deboo in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Mit Blick voraus rückten Fusionen und Übernahmen in den Fokus sowie ein neues Management bei Nivea. Beides dürfte längerfristig von Vorteil sein./bek/mis



Veröffentlichung der Original-Studie: 10.01.2022 / 14:12 / ET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.01.2022 / 19:00 / ET



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: DE0005200000

