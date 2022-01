DJ MIDDAY BRIEFING - Unternehmen und Märkte

Der Markt-Überblick am Mittag, zusammengestellt von Dow Jones Newswires:

AKTIEN- UND ANLEIHEMÄRKTE (13:02 Uhr)

INDEX Stand +- % +-% YTD E-Mini-Future S&P-500 4.677,25 +0,3% -1,7% E-Mini-Future Nasdaq-100 15.681,50 +0,5% -3,9% Euro-Stoxx-50 4.291,16 +1,2% -0,2% Stoxx-50 3.806,49 +1,0% -0,3% DAX 15.946,66 +1,1% +0,4% FTSE 7.495,82 +0,7% +0,8% CAC 7.209,34 +1,3% +0,8% Nikkei-225 28.222,48 -0,9% -2,0% EUREX Stand +/- Punkte Bund-Future 170,04 +0,08 Rentenmarkt zuletzt +/- absolut +/- YTD DE-Rendite 10 J. -0,05 -0,01 -0,29 US-Rendite 10 J. 1,75 -0,01 -0,93

ROHSTOFFMÄRKTE

ROHÖL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 79,48 78,23 +1,6% 1,25 +5,7% Brent/ICE 82,15 80,87 +1,6% 1,28 +5,4% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.806,13 1.801,64 +0,2% +4,49 -1,3% Silber (Spot) 22,58 22,47 +0,5% +0,11 -3,2% Platin (Spot) 946,81 944,90 +0,2% +1,91 -2,4% Kupfer-Future 4,38 4,35 +0,7% +0,03 -1,8%

Am Ölmarkt erholen sich die Preise von den Vortagesabgaben. Das Ölangebot bleibe weiterhin hinter der Nachfrage zurück, heißt es von Teilnehmern. Die großen Opec-Ölproduzenten haben sich zwar zu einer schrittweisen Erhöhung des Angebots verpflichtet, doch die Förderung ist geringer als versprochen, so die Analysten von ANZ.

AUSBLICK AKTIEN USA

An der Wall Street sieht es nach einem freundlichen Start in den Handel aus. Der Terminkontrakt auf den Dow-Jones-Index notiert vorbörslich 0,3 Prozent höher. Bestimmendes Thema an den Börsen ist weiterhin die anstehende Zinswende in den USA. Analysten gehen zunehmend davon aus, dass die Fed die Leitzinsen im laufenden Jahr nicht wie bislang erwartet drei sondern vier Mal anheben wird, erstmalig wohl im März. An den Märkten werden die Zinserwartungen nun eingepreist, was zu einem deutlichen Anstieg der Marktzinsen geführt hat. Vor allem Technologiewerte, die durch eine hohe Fremdkapitalquote gekennzeichnet sind, reagieren sensibel auf steigende Zinsen. Im Fokus der Anleger steht die Nominierungsanhörung von US-Fed-Präsident Jerome Powell vor dem Senatsausschuss für Banken. Es wird erwartet, dass Powell auf die aktuellen Inflationsrisiken und die Geldpolitik der US-Notenbank eingehen wird und sich hierzu harten Nachfragen stellen muss. Am Mittwoch stehen zudem die mit großer Spannung erwarteten US-Verbraucherpreise für Dezember zur Veröffentlichung an. Zudem rückt die anstehende Berichtssaison zunehmend in den Blick. Im Wochenverlauf werden JPMorgan Chase, Citigroup, Wells Fargo und Blackrock ihre Geschäftszahlen vorlegen. Intel legen vorbörslich 1,3 Prozent zu. Der Chipkonzern hat einen Nachfolger für den im Mai in den Ruhestand gehenden Finanzchef George Davis gefunden. David Zinsner, derzeit noch CFO bei Micron Technology Inc (-0,9%), soll den Posten übernehmen.

AUSBLICK KONJUNKTUR +

22:30 US/Rohöllagerbestandsdaten (Woche) des privaten American Petroleum Institute (API)

FINANZMÄRKTE EUROPA

Die europäischen Aktienmärkte ziehen weiter an. Unter den Branchen stellen die Technologiewerte mit plus 2,2 Prozent gemessen an ihrem Stoxx-Index den größten Gewinner, nachdem dem Nasdaq-Composite am Vortag noch der Dreh ins Plus gelungen war. Im Blick steht am Nachmittag die Nominierungsanhörung von US-Fed-Präsident Jerome Powell vor dem Senatsausschuss für Banken. Delivery Hero steigen um 5,9 Prozent. Den positiven Impuls liefert die Ankündigung des Unternehmens, im zweiten Halbjahr 2022 für den Bereich Essenslieferungen die Gewinnschwelle zu erreichen. Das sei eine positive Meldung und dürfte von den Anlegern gerne gehört werden, heißt es im Handel. Adidas erholen sich um 4,9 Prozent. Nach dem Kursrückschlag der vergangenen Wochen haben sich Analysten nun positiv geäußert und sehen Aufwärtspotenzial. Drittstärkster DAX-Titel sind Hellofresh (+4,5%). Das Unternehmen will eigene Aktien für bis zu 250 Millionen Euro erwerben. Das entspreche beim aktuellen Börsenkurs etwa 2,4 Prozent der rund 174 Millionen ausgegebenen Aktien. Nach Einschätzung der Citigroup dürfte das Programm die Volatilität in der Aktie verringern und könnte das Papier attraktiver machen. In London steigen Micro Focus um 10,5 Prozent auf 460,48 Pence, nachdem Jefferies das Kursziel auf 600 Pence erhöht hat. Für die Aktien der Deutschen Bank (-1,4%) und Commerzbank (-4,0%) geht es nach unten, nachdem sich der Finanzinvestor Cerberus von einem Teil seiner Beteiligung getrennt hat. Die Umsatzangaben von Shop Apotheke (+3,4%) lassen laut der Citigroup auf ein Umsatzwachstum im vierten Quartal von rund 9 Prozent schließen. Dies bringe das Umsatzwachstum für 2021 auf 9,5 Prozent, was der Unternehmensprognose von etwa 10 Prozent entspreche. Nach Margenaussagen geht es für die Nokia-Aktie um 1,8 Prozent nach oben. Die Margen für das vierte Quartal sind über den Erwartungen ausgefallen. Wichtiger, so die Citigroup, sei allerdings die Margen-Guidance für das laufende Jahr von 11 bis 13,5 Prozent. Das liege über dem Konsens von 12 Prozent und der Schätzung der Analysten von 11,8 Prozent.

DEVISEN

zuletzt +/- % Di, 8:11 Uhr Mo, 17:30 % YTD EUR/USD 1,1340 +0,1% 1,1339 1,1326 -0,3% EUR/JPY 130,90 +0,3% 130,60 130,41 +0,0% EUR/CHF 1,0505 +0,0% 1,0499 1,0477 +1,3% EUR/GBP 0,8349 +0,1% 0,8346 0,8349 -0,6% USD/JPY 115,42 +0,2% 115,16 115,14 +0,3% GBP/USD 1,3583 +0,0% 1,3592 1,3566 +0,4% USD/CNH (Offshore) 6,3806 -0,0% 6,3791 6,3822 +0,4% Bitcoin BTC/USD 41.797,87 +0,5% 42.113,70 41.644,13 -9,6%

Der Dollar gibt im Vorfeld der Anhörung von US-Notenbankpräsident Jerome Powell vor dem US-Senat etwas nach. Der Dollar-Index büßt 0,1 Prozent ein. Nach Ansicht der ING Groep könnten die Aussagen von Powell den Dollar wieder ansteigen lassen. Ein Eingeständnis von Powell, dass schnellere Zinserhöhungen notwendig sind, "könnte ausreichen, um dem Dollar mehr Unterstützung zu bieten, so die Analysten. Die Währungsexperten gehen davon aus, dass Rücksetzer des Dollars nur von kurzer Dauer sein dürften, da die Aussicht auf Zinserhöhungen "weiterhin eine sehr positive Grundstimmung vermittelt".

FINANZMÄRKTE OSTASIEN

Die steigenden Zinsen haben auch an den großen Börsen der Region die Käufer in Schach gehalten. Für Zurückhaltung sorgte auch, dass am Mittwoch in den USA die Verbraucherpreise für Dezember gemeldet werden, die mutmaßlich weitere Erkenntnisse über das Tempo des Zinsanstiegs in den USA bringen könnten. In diesem Umfeld dominierte weiter die Vorsicht. Der Nikkei-Index in Tokio hatte nach der Feiertagspause am Montag Nachholbedarf nach unten aufgebaut. Gebremst wurde er vom festeren Yen, der angesichts der herrschenden Zinssorgen als sicherer Hafen Zulauf fand. Belastend wirkte daneben die Corona-Pandemie, denn Japan wird sein nahezu vollständiges Einreiseverbot für Ausländer bis mindestens Ende Februar verlängern, um das Risiko der Omikron-Variante zu minimieren. Kaum verändert schloss die Börse in Seoul, wo es bereits am Vortag deutlicher abwärts gegangen war. In Südkorea rechnen Ökonomen für Freitag mehrheitlich mit der dritten Zinserhöhung in dem Land seit August 2021. Schanghai und Hongkong tendierten leichter, nachdem sie sich zunächst noch etwas besser gehalten hatten. In Sydney gaben Inghams um knapp 6 Prozent nach. Der Geflügelfleischproduzent hatte vor einer geringeren Produktion gewarnt, weil viele Arbeiter coronabedingt ausfallen. Das sorgte auch auf Druck für Ingham-Kunden wie Metcash, Woolworths und Coles, die um je gut 2 Prozent nachgaben.

CREDIT

Während sich die Stimmung bei Risikoassets wie Aktien momentan stark volatil zeigt, ist die Risikostimmung an den europäischen Kreditmärkten am Dienstag stabil. Im weiteren Jahresverlauf wird entscheidend, in wieweit sich das Zinsniveau in Europa von den USA abkoppeln kann und in wieweit sich der Liquiditätsentzug der großen Notenbanken auf die Spreads auswirken wird. Sicher scheint momentan, dass der Gegenwind für Risikoassets in diesem Jahr zunehmen dürfte. Im weiteren Wochenverlauf treten zunächst neue Inflationsdaten aus den USA und der Start in die US-Berichtssaison in den Fokus.

UNTERNEHMENSMELDUNGEN SEIT 7.30 UHR

RWE baut Windpark in Spanien

RWE investiert über 40 Millionen Euro in einen neuen Windpark im Nordosten Spaniens. Der 43-Megawatt-Windpark wird in Soria, rund 160 Kilometer östlich von Saragossa, entstehen, wie RWE mitteilte.

VW bei Nutzfahrzeugen 2021 mit leichtem Absatzminus - MAN im Plus

Volkswagen hat vergangenes Jahr angesichts der Halbleiterengpässe etwas weniger leichte Nutzfahrzeuge ausgeliefert. In Summe nahmen die Verkäufe um 3,2 Prozent auf 359.500 Einheiten ab, wie Volkswagen Nutzfahrzeuge (VWN) mitteilte.

Beiersdorf investiert in Start-up für digitale Hautarztbesuche

