Der Zubehörhersteller Satechi hat zur CES eines der ersten USB-C-Ladegeräte für bis zu vier Geräte angekündigt. Der GaN-Lader kann etwa ein Macbook Air mit voller Geschwindigkeit vollpumpen und nebenbei noch zwei weitere Geräte aufladen. Mehr Platz in der Mehrfachsteckdose: Satechis neues GaN-Ladegerät (Galliumnitrid) ist dazu in der Lage, vier USB-C-Geräte via Power-Delivery mit Saft zu versorgen. Mit seiner Gesamtleistung von 165 Watt ist es derzeit eines der leistungsstärksten Modelle am Markt, kostet mit 120 US-Dollar aber eine stolze Summe. Satechis 165-Watt-Ladegerät sagt USB-A adieu Mit dem 165-Watt-Ladegerät zieht ...

Den vollständigen Artikel lesen ...