Vernehmlicher Jubel ist heute bei allen CureVac-Aktionären zu hören. Immerhin kann sich die Aktie um rund drei Prozent nach oben schieben. Damit findet sich der Titel auf einem der vorderen Plätze wieder. Versuchen die Bären die Bullen bloß zu blenden oder geht es jetzt längerfristig nach oben?

Download-Tipp: Pünktlich zum anstehenden Jahreswechsel möchten wir Ihnen gemeinsam mit den Kollegen von Erfolgsanleger die Aktien mit den größten Gewinnchancen für 2022 präsentieren. Diesen exklusiven Sonderreport können Sie jetzt pünktlich zum Beginn des Neuen Jahres hier ausnahmsweise kostenlos abrufen.

Kursverlauf von CureVac der letzten drei Monate.Für eine ausführliche CureVac-Analyse einfach hier klicken.

Dieser Zwischenspurt ändert nichts an der brenzligen Ausgangslage. Denn die nächste wichtige Haltezone ist nach wie vor in greifbarer Nähe. Diese Marke liegt bei 25,42 EUR. Die nächsten Tage dürften also die ein oder andere Überraschung parat halten. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...