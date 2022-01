NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für SAP von 142 auf 154 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. SAP sei in Sachen Software-Abonnements das fortschrittlichste Software-Unternehmen Europas, schrieb Analyst Charles Brennan in einer am Dienstag vorliegenden Sektorstudie. Gegenwärtig leide SAP unter Druck auf das Umsatzwachstum und die Profitabilität. Das laufende Jahr dürfte aber den Tiefpunkt darstellen./bek/jha/



Veröffentlichung der Original-Studie: 10.01.2022 / 17:24 / ET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.01.2022 / 22:00 / ET



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: DE0007164600

SAP-Aktie komplett kostenlos handeln - auf Smartbroker.de