Mainz (ots) -Woche 2/22Mi., 12.1.Bitte neuen Ausdruck beachten:14.15 sportstudio live (HD/UT)Biathlon-Weltcup7,5 km Sprint FrauenÜbertragung aus RuhpoldingReporter: Christoph Hamm, Herbert FritzenwengerModeration: Alexander RudaExperte: Sven Fischerca. 15.45 UhrSnowboard: Parallelslalom TeamZusammenfassung aus Bad Gastein/ÖsterreichReporter: Marc WindgassenDo., 13.1.Bitte neuen Ausdruck beachten:14.15 sportstudio live (HD/UT)Biathlon-Weltcup10 km Sprint MännerÜbertragung aus RuhpoldingReporter: Christoph Hamm, Herbert FritzenwengerModeration: Alexander RudaExperte: Sven Fischerca. 15.45 UhrPara-Snow-WMZusammenfassung aus Lillehammer/NorwegenReporter: Alexander von der GroebenHandball-EM bei sportstudio.de: Vorrunde, 1. Spieltag,Gruppe C aus Szeged/Ungarn: Kroatien - Frankreichab 20.30 Uhr im Livestream\u2003Fr., 14.1.Bitte neuen Ausdruck beachten:12.10 sportstudio live (HD/UT)Para-Snow-WMZusammenfassung aus Lillehammer/NorwegenReporter: Alexander von der Groebenca. 12.20 UhrAlpiner Ski-WeltcupAbfahrt MännerÜbertragung aus Wengen/SchweizReporter: Fabian MesebergModeration: Katja StresoExperte: Marco Büchelca. 13.50 Uhr (VPS 13.45)heute Xpress (HD/UT)ca. 13.55 UhrSkeleton-Weltcup, FinaleFrauenZusammenfassung aus St. Moritz/SchweizReporter: Michael Kreutzca. 14.15 UhrBiathlon-Weltcup4 x 6 km Staffel FrauenÜbertragung aus RuhpoldingReporter: Christoph Hamm, Herbert FritzenwengerModeration: Alexander RudaExperte: Sven Fischerca. 15.50 UhrSkeleton-Weltcup, FinaleMännerZusammenfassung aus St. Moritz/SchweizReporter: Michael KreutzSkisprung-Weltcup bei sportstudio.de:Qualifikation der Männer aus Zakopane/Polenab 18.00 Uhr im Livestream\u2003Woche 3/22Sa., 15.1.Bitte neuen Ausdruck beachten:9.30 sportstudio live (HD/UT)Eishockey: DEL, 42. SpieltagERC Ingolstadt - Adler MannheimZusammenfassung von FreitagabendReporter: Konstantin Klostermannca. 9.45 UhrWeltcup Nordische KombinationSkispringen, MännerÜbertragung aus KlingenthalReporter: Volker Grubeca. 10.40 UhrAlpiner Ski-WeltcupAbfahrt FrauenÜbertragung aus Zauchensee/ÖsterreichReporter: Aris DonzelliModeration: Katja StresoExperte: Marco Büchelca. 11.50 UhrRodel-WeltcupMännerÜbertragung aus OberhofReporter: Norbert Galeskeca. 12.15 Uhrheute Xpress (HD/UT)ca. 12.20 UhrAlpiner Ski-WeltcupAbfahrt MännerÜbertragung aus Wengen/SchweizReporter: Michael PfefferModeration: Katja StresoExperte: Marco Büchelca. 13.45 UhrWeltcup Nordische Kombination10 km Langlauf, MännerÜbertragung aus KlingenthalReporter: Volker Grubeca. 14.15 Uhrheute Xpress (HD/UT)ca. 14.20 UhrBiathlon-Weltcup4 x 7,5 km Staffel MännerÜbertragung aus RuhpoldingReporter: Christoph Hamm, Herbert FritzenwengerModeration: Alexander RudaExperte: Sven Fischerzu Sa., 15.1.ca. 16.00 UhrWeltcup-SkispringenTeam Männer, 1. DurchgangÜbertragung aus Zakopane/PolenReporter: Stefan BierModeration: Norbert KönigExperte: Toni Innauerca. 16.55 Uhrheute Xpress (HD/UT)ca. 17.00 UhrBob-Weltcup, FinaleMonobob Frauen, Zweierbob MännerZusammenfassung aus St. Moritz/SchweizReporter: Michael Kreutzca. 17.10 UhrWeltcup-SkispringenTeam Männer, 2. DurchgangÜbertragung aus Zakopane/PolenReporter: Stefan BierModeration: Norbert KönigExperte: Toni Innauerca. 17.50 UhrRodel-WeltcupDoppelsitzer MännerZusammenfassung aus OberhofReporter: Norbert GaleskeModeration im Studio: Katrin Müller-HohensteinSo., 16.1.Bitte neuen Ausdruck beachten:10.15 sportstudio live (HD/UT)Alpiner Ski-WeltcupSlalom Männer, 1. LaufÜbertragung aus Wengen/SchweizReporter: Michael PfefferModeration: Katja StresoExperte: Marco Büchelca. 10.45 UhrFreestyle: SkicrossZusammenfassung aus Nakiska/Kanadaca. 10.50 UhrPara-Snow-WMZusammenfassung aus Lillehammer/NorwegenReporter: Alexander von der Groeben\u2003zu So., 16.1.ca. 11.00 UhrBob-Weltcup, FinaleZweierbob FrauenÜbertragung aus St. Moritz/SchweizReporter: Michael Kreutzca. 11.25 UhrAlpiner Ski-WeltcupSuper-G FrauenÜbertragung aus Zauchensee/ÖsterreichReporter: Aris DonzelliModeration: Katja StresoExperte: Marco Büchelca. 12.30 Uhrheute Xpress (HD/UT)ca. 12.35 UhrWeltcup Nordische KombinationSpringen, MännerZusammenfassung aus KlingenthalReporter: Volker Grubeca. 12.40 UhrBiathlon-Weltcup10 km Verfolgung FrauenÜbertragung aus RuhpoldingReporter: Christoph Hamm, Herbert FritzenwengerModeration: Alexander RudaExperte: Sven Fischerca. 13.30 UhrRodel-WeltcupFrauenZusammenfassung aus OberhofReporter: Norbert Galeskeca. 13.40 UhrAlpiner Ski-WeltcupSlalom Männer, 2. LaufÜbertragung aus Wengen/SchweizReporter: Michael PfefferModeration: Katja StresoExperte: Marco Büchelca. 14.30 Uhrheute Xpress (HD/UT)ca. 14.35 UhrBiathlon-Weltcup12,5 km Verfolgung MännerÜbertragung aus RuhpoldingReporter: Christoph Hamm, Herbert FritzenwengerModeration: Alexander RudaExperte: Sven Fischer\u2003zu So., 16.1.ca. 15.30 UhrWeltcup Nordische Kombination10 km Langlauf, MännerÜbertragung aus KlingenthalReporter: Volker Grubeca. 16.00 UhrWeltcup-SkispringenMänner, 1. DurchgangÜbertragung aus Zakopane/PolenReporter: Stefan BierModeration: Norbert KönigExperte: Toni Innauerca. 16.55 Uhrheute Xpress (HD/UT)ca. 17.00 UhrBob-Weltcup, FinaleViererbobZusammenfassung aus St. Moritz/SchweizReporter: Michael Kreutzca. 17.10 UhrWeltcup-SkispringenMänner, 2. DurchgangÜbertragung aus Zakopane/PolenReporter: Stefan BierModeration: Norbert KönigExperte: Toni Innauerca. 17.50 UhrRodel-WeltcupTeamstaffelZusammenfassung aus OberhofReporter: Norbert GaleskeModeration im Studio: Katrin Müller-HohensteinPressekontakt:ZDF-PlanungTelefon: +49-6131-70-15246Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7840/5118751