London (www.fondscheck.de) - HANetf und Kevin T. Carter, Gründer des EMQQ Emerging Markets Internet & Ecommerce UCITS ETF (Ticker: EMQQ), geben die Auflage eines neuen Schwellenmarkt ETFs bekannt: FMQQ Next Frontier Internet & E-Commerce ETF (ISIN IE000WF4FCJ3/ WKN A3CY1W, Ticker: FMQQ), so das Unternehmen in einer aktuellen Pressemitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemeldung: ...

Den vollständigen Artikel lesen ...