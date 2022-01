Köln (ots) -Tim Mälzer fordert wieder zum Duell! Und diese Spitzenköch:innen haben ihre Messer für das kulinarische 1 gegen 1 schon gewetzt: Cornelia Poletto, Haya Molcho, Viktoria Fuchs, Björn Swanson, Sven Wassmer, Alain Weissgerber und Hendrik Haase treten in der siebten Staffel "Kitchen Impossible" gegen die Hamburger Küchenmaschine an. Dabei wartet die schwarze Box dieses Mal nicht nur in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Während es Tim Mälzer unter anderem nach Kildare (Irland) verschlägt, reisen für den Kampf um die Kochehre Cornelia Poletto nach Saltstraumen (Norwegen) und Hendrik Haasa nach Tirana (Albanien). Wem gelingt es am besten, die Gerichte unter härtesten Bedingungen perfekt nachzukochen und eine einheimische Jury zu überzeugen? Denn eine Zutatenliste oder das Rezept haben die Kontrahent:innen dafür wie immer nicht - lediglich durch Schmecken und Riechen kommen sie dem Geheimnis der Gerichte auf die Spur. Außerdem können sich die Zuschauer:innen auf zwei weitere, besondere "Kitchen Impossible"-Folgen freuen: Ein Team-Duell und die "Best Friends-Edition" zum Staffelfinale."Ich habe mich riesig gefreut, dass wir für die neue Staffel von 'Kitchen Impossible' wieder über die deutschsprachigen Grenzen hinaus drehen konnten. Zu Hause ist es zwar bekanntlich am schönsten. Aber das Format macht eben auch aus, dass wir auf emotionale Entdeckungsreisen gehen - im wahrsten Sinne des Wortes. Und da draußen gibt es noch so viel Tolles zu erleben - da rückt der Wettbewerb auch mal in den Hintergrund. Was bleibt, sind vor allem die Eindrücke, die Menschen, die Momentaufnahmen mit Land und Leuten.", erzählt Tim Mälzer.Team-Duell gegen die Healthy Boy BandAuch Sepp Schellhorn, sein Sohn Felix Schellhorn, Philip Rachinger und Lukas Mraz stellen sich am 27.03. in einer besonderen Ausgabe der Koch-Competition der kulinarischen Herausforderung: Im Team mit Tim Mälzer tritt Sepp Schellhorn gegen die drei Jungköche an, die unter dem Namen "Healthy Boy Band" die Gourmetszene aufmischen."Best Friends-Edition" zum StaffelfinaleIn der "Best Friends-Edition" zum Staffelfinale am 03.04. treten mit Tim Mälzer, Tim Raue und Max Strohe drei Köche gegeneinander an, um von Angesicht zu Angesicht zu klären, wer der Beste unter ihnen ist. Das Besondere: Jeweils einer schickt die anderen beiden an einen Ort seiner Wahl, wo diese das gleiche Gericht serviert bekommen und es in der Originalküche zeitgleich zubereiten müssen. Im direkten Duell werden ihre beiden Gerichte von einer Jury von zehn Personen mit dem Originalteller verglichen. In Nuen (Niederlande) treten Tim Mälzer und Max Strohe zum Duell an, in Bruneck (Italien) kommt es zum Kochfight Tim Raue vs. Max Strohe, Tim Mälzer und Tim Raue kochen in Porches (Portugal) den Sieger unter sich aus.VOX zeigt neun neue Folgen von "Kitchen Impossible" ab 6. Februar immer sonntags um 20:15 Uhr. Alle Folgen stehen jeweils sieben Tage vor Ausstrahlung bereits im Premium-Bereich von RTL+ zum Abruf bereit.Die Duelle und Reiseziele der siebten Staffel "Kitchen Impossible"6.2. Tim Mälzer vs. Björn Swanson- Mälzer: Heidelberg, Pleiskirchen- Swanson: Hamburg, Frankfurt am Main13.2.: Tim Mälzer vs. Haya Molcho- Mälzer: Baden (Österreich), Traunkirchen (Österreich)- Molcho: Mainz, Baiersbronn20.2.: Tim Mälzer vs. Sven Wassmer- Mälzer: Zürich (Schweiz), Lech am Arlberg (Österreich)- Wassmer: Endingen am Kaiserstuhl, München27.2.: Tim Mälzer vs. Viktoria Fuchs- Mälzer: Berlin, Paris- Fuchs: Wien (Österreich), Hamburg6.3.: Tim Mälzer vs. Alain Weissgerber- Mälzer: Oggau am Neusiedler See (Österreich), Kildare (Irland)- Weissgerber: Megéve (Frankreich), Ascoli Piceno (Italien)13.3.: Tim Mälzer vs. Cornelia Poletto- Mälzer: Champfér (Schweiz), Modena (Italien)- Poletto: Saltstraumen (Norwegen), Berlin20.3.: Tim Mälzer vs. Hendrik Haase- Mälzer: Hayingen, Berlin- Haase: Hamburg, Tirana (Albanien)27.3.: Tim Mälzer & Sepp Schellhorn vs. Felix Schellhorn, Philip Rachinger & Lukas Mraz- Mälzer & Sepp Schellhorn: Zürich (Schweiz), Kopenhagen (Dänemark)- Felix Schellhorn, Rachinger, Mraz: Frankfurt am Main, London (Großbritannien)3.4.: Best Friends-Edition: Tim Mälzer vs. Tim Raue vs. Max Strohe- Tim Mälzer vs. Max Strohe: Nuenen (Niederlande)- Tim Raue vs. Max Strohe: Bruneck (Italien)- Tim Mälzer vs. Tim Raue: Porches (Portugal)"Kitchen Impossible: Das Kochbuch" zum TV-ErfolgsformatDie besten Rezepte, die tollsten Locations, die schrägsten Challenges, die coolsten Sprüche - das neue Buch zur Koch-Competition beinhaltet einige der eindrucksvollsten Begegnungen aus sieben Jahren "Kitchen Impossible". Hier blickt Tim Mälzer auf die wundervollsten und skurrilsten Geschichten der Sendung zurück. Ob in fernen Ländern, der hessischen Provinz oder auf dem Marineschiff: Tim Mälzer gibt alles und scheitert genauso grandios wie er siegt. Das Buch nimmt die Fans mit auf die Reise zu den tollsten Locations und den krassesten Challenges, bietet Fakten und Zahlen zu den bereisten Kontinenten und Ländern und serviert 45 Rezepte. Es erscheint am 21. Februar im Mosaik Verlag.Über "Kitchen Impossible"Die Koch-Competition kam in den bisherigen sechs Staffeln auf starke Marktanteile von bis zu 12,2 Prozent (14- bis 59 Jahre) und 15,3 Prozent (14- bis 49 Jahre). Insgesamt sahen bis zu 2,55 Mio. Zuschauer (ab 3 Jahre) zu. 2017 und 2018 wurde "Kitchen Impossible" als "Bestes Factual Entertainment" mit dem Deutschen Fernsehpreis ausgezeichnet. 