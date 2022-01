Köln (ots) -Im aktuellen RTL/ntv Trendbarometer gewinnen die Union und die Grünen in der ersten Erhebung im neuen Jahr jeweils einen Prozentpunkt, während die SPD und die sonstigen Parteien jeweils einen Prozentpunkt verlieren. Damit liegen die SPD und die Unionsparteien mit jeweils 25 Prozent gleichauf. Die Grünen können aktuell mit 17 Prozent, die sonstigen Parteien mit 9 Prozent der Stimmen rechnen. Die Werte für die FDP (10%), die Linke (5%) und die AfD (9%) bleiben zu Beginn des Jahres unverändert.Institutionsvertrauen 2021/22Wie auch zu den meisten politischen Institutionen ist auch das Vertrauen der Bundesbürger in die meisten gesellschaftlichen Institutionen im Vergleich zum Vorjahr gesunken. Einen Vertrauensverlust von jeweils -5 Prozentpunkten haben die Gerichte generell, konkret das Bundesverfassungsgericht sowie das Medium Fernsehen zu verzeichnen. Meinungsforschungsinstitute, Radio und Presse müssen jeweils einen Vertrauensrückgang um -3 Prozentpunkte hinnehmen. Nur ein minimaler Verlust (- 1 Prozentpunkt) ergibt sich im Vergleich zum Vorjahr beim Vertrauen zur Polizei und zu den Universitäten.Einen Vertrauenszuwachs gegenüber dem Vorjahr können die Ärzte (+ 2 Prozentpunkte) und vor allem die Bundeswehr (+ 4 Prozentpunkte) verzeichnen. Ärzte (87%), Polizei und Universitäten (jeweils 79 %) sind damit auch zur Jahreswende 2021/22 die gesellschaftlichen Institutionen bzw. Akteure, die unter den Bundesbürgern das höchste Vertrauen genießen.Vertrauen in gesellschaftliche Institutionen zum Jahreswechsel 2021/22 in Prozent*Ärzte 87 (+2)Polizei 79 (-1)Universitäten 79 (-1)Bundesverfassungsgericht 73 (-5)Gerichten 68 (-5)Meinungsforschungsinstitute 61 (-3)Radio 55 (-3)Bundeswehr 54 (+4)Presse 46 (-3)Fernsehen 32 (-5)*In Klammern Veränderung im Vergleich zum Jahreswechsel 2020/21 (Prozentpunkte)Bei allen gesellschaftlichen Institutionen ergeben sich - mitunter deutliche - Unterschiede beim Grad des Vertrauens zwischen Ost- und Westdeutschen. Besonders groß ist der Unterschied zwischen Ost und West beim Vertrauen in die Institutionen der inneren und äußeren Sicherheit wie Polizei (West: 81%; Ost: 68%) und Bundeswehr (West: 56%; Ost: 44%), in die Justiz - sowohl in das Bundesverfassungsgericht (West: 76%; Ost: 55%) als auch die Gerichte generell (West: 70%; Ost: 52%) sowie zu den Medien Radio (West: 57%; Ost: 39%) und Presse (West: 48%; Ost: 32%). Insgesamt haben die Ostdeutschen zu allen gesellschaftlichen Institutionen ein geringeres Vertrauen als die Westdeutschen.Die Meldungen sind mit der Quellenangabe RTL/ntv Trendbarometer frei zur Veröffentlichung.Die Daten zu den Parteipräferenzen wurden vom Markt- und Meinungsforschungsinstitut forsa im Auftrag von RTL Deutschland vom 3. bis 10. Januar 2022 erhoben. Datenbasis: 3.003 Befragte. Statistische Fehlertoleranz: +/-2,5 Prozentpunkte. Die Daten zum Institutionsvertrauen wurden vom Markt- und Meinungsforschungsinstitut forsa im Auftrag von RTL Deutschland vom 15. bis 23. Dezember 2021 erhoben. Datenbasis: 4.038 Befragte.Pressekontakt:RTL DeutschlandMichelle Wilboismichelle.wilbois@rtl.deTelefon: 0221 45674105Ansprechpartner bei forsaDr. Peter MatuschekTelefon: 030 62882442Original-Content von: RTL News, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/154530/5118785