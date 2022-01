Vancouver, BC, 11. Januar 2022 - Poda Holdings, Inc. ("Poda" oder das "Unternehmen") (CSE: PODA, FWB: 99L, OTCQB: PODAF) freut sich bekannt zu geben, dass das Unternehmen mit Landewyck Tobacco S.A. ("Landewyck") (zusammen die "Parteien") eine Absichtserklärung (die "LOI") unterzeichnet hat.

Im Jahr 1847 gründeten Josephine van Landewyck und Jean-Pierre Heintz eine Tabakwarenhandlung in Luxemburg. Im Laufe der Jahre wuchs das Geschäft zu Landewyck Tobacco heran, einem der angesehensten zu 100 % in Familienbesitz befindlichen unabhängigen Tabakhersteller der Welt. Landewyck verfügt derzeit über 40 Marken, die regional, national und international verkauft werden.

Gemäß der LOI beabsichtigen die Parteien den Abschluss einer Kooperationsvereinbarung (das "Kooperationsprojekt") auf Grundlage des geistigen Eigentums, des Markenauftritts, der Produktionsanlagen, und der Vertriebskanäle beider Parteien, um eines oder mehrere Produkte (die "Kooperationsprodukte") zur Vermarktung zu entwickeln.

Vor der weiteren Entwicklung des Kooperationsprojekts beabsichtigen die Parteien, die Relevanz ihrer Zusammenarbeit zu bewerten, indem sie eine Testphase für die Entwicklung einer Mischung durchführen. Diese Mischung könnte für die potenziellen Kooperationsprodukte verwendet werden (die "Mischungsentwicklungs-Testphase").

Die Zusammenführung der Expertise von Landewyck im Bereich Tabakherstellung und -vertrieb mit der patentierten Heat-not-Burn-Technologie von Poda zielt darauf ab, ein verbraucherorientiertes Produkt im Bereich der risikogeminderten Rauchprodukte zu entwickeln, das sowohl verbraucherfreundlich ist als auch einen optimalen Geschmack bietet.

Georges Krombach, General Manager of Export and New Generation Products bei Landewyck, meint: "Wir freuen uns sehr, unsere Zusammenarbeit mit Ryan und dem Team von Poda weiter zu verstärken. Die Technologie und das geistige Eigentum hinter Poda sind revolutionär und bieten ein starkes Kundenerlebnis. Zusammen mit unserem Tabak sowie unserer Erfahrung in den Bereichen Regulierung und Vertrieb in Europa erwarten wir große Erfolge auf dem europäischen Markt. Wir stellen Tabak und Zigaretten in unseren eigenen Anlagen ausschließlich in Westeuropa her und legen größten Wert auf die Einhaltung der höchsten Herstellungs-, Arbeits- und Produktnormen, die für unsere Verbraucher, Partner und Importeure weltweit sozialverträglich sind. Unsere für die Entwicklung meisterhafter Tabakmischungen verantwortlichen Mitarbeiter reisen in die entlegensten Winkel der Erde, um die besten Blätter von Hand auszuwählen und so den einzigartigen Geschmack unserer Tabakprodukte zu gewährleisten - und all das, damit unsere Kunden das ultimative Tabakerlebnis genießen können. Von den Produkt- und Herstellungsnormen bis hin zu Mitarbeitern und Einzelhändlern - wir stellen immer sicher, dass unsere Geschäftsentscheidungen und die von uns angebotenen Produkte unserem Familiensinn entsprechen und unserer Tradition gerecht werden, Qualität, Geschmack und Kundenzufriedenheit auf voller Linie zu liefern."

Herr Ryan Selby, CEO des Unternehmens, sagt dazu: "Dies ist ein weiterer Meilenstein in den Vermarktungsbemühungen von Poda in Europa und im Ausland. Landewyck ist seit über 170 Jahren in der Tabakbranche tätig und verfügt über einen riesigen Schatz an Erfahrung und Fachwissen in den Bereichen Herstellung und Vertrieb. Wir wollen sofort mit der Testphase für die Entwicklung einer Mischung beginnen und hoffen, dass wir die groß angelegte Vermarktung der Kooperationsprodukte schnell in Angriff nehmen können."

ÜBER PODA HOLDINGS

Poda Holdings, Inc. ("Poda" oder das "Unternehmen") ist aktiv an der weltweiten Vermarktung von "Heat-not-Burn"-Raucherprodukten ("HnB") beteiligt, die das Potenzial haben, die mit brennbaren Raucherprodukten verbundenen Risiken zu reduzieren. Das Unternehmen hat ein patentiertes HnB-System entwickelt, bei dem eigens entwickelte biologisch abbaubare "Einweg-Pods" verwendet werden. Sie sind sowohl benutzerfreundlich als auch umweltverträglich. Das innovative Design der HnB-Plattform des Unternehmens verhindert eine Kreuzkontamination zwischen den Erhitzern und den Pods. Damit entfällt jeglicher Reinigungsaufwand und den Benutzern wird ein äußerst bequemes und angenehmes Rauchererlebnis mit einem potenziell geringeren Risiko geboten. Das HNB-System von Poda ist in Kanada vollständig patentiert und in mehr als 60 weiteren Ländern zum Patent angemeldet. Damit werden 70 % der Weltbevölkerung erreicht. Die vom Unternehmen entwickelten "Poda Pods" sind die ersten und einzigen Zigaretten mit einem komplett geschlossenen Endstück. Bei diesem exklusiven Design entfällt jeglicher Reinigungsaufwand und man erhält eine HnB-Zigarette völlig ohne Asche. Das vollständig patentierte System von Poda ist einzigartig und löst das Hauptproblem ALLER anderen HnB-Produkte, nämlich den täglichen Reinigungsaufwand. Das Vorzeigeprodukt des Unternehmens - die Beyond Burn Poda Pods - enthalten eine einzigartige tabakfreie Mischung aus pelletierten Teeblättern, die mit synthetischem Nikotin versetzt werden. Damit können erwachsene Raucher auf eine rauchfreie Alternative zu den üblichen Zigaretten zurückgreifen, ohne dabei auf den Rauchgenuss verzichten zu müssen. Beyond Burn Poda Pods wurden handwerklich fachkundig hergestellt, um das Geschmackserlebnis herkömmlicher Zigaretten auch ohne Rauch, ohne Geruch und ohne Tabak perfekt nachzuahmen.

ZUKUNFTSGERICHTETE AUSSAGEN

Diese Pressemitteilung enthält "zukunftsgerichtete Informationen" im Sinne der einschlägigen Wertpapiergesetze. Obwohl Poda der Ansicht ist, dass die in zukunftsgerichteten Informationen zum Ausdruck gebrachten Erwartungen angesichts der Erfahrung seiner leitenden Angestellten und Board-Mitglieder, der aktuellen Bedingungen und erwarteten zukünftigen Entwicklungen sowie anderer Faktoren, die als angemessen gelten, vernünftig sind, sollte man sich nicht auf diese Informationen verlassen, da Poda nicht gewährleisten kann, dass sich diese als richtig erweisen. Die Leser werden ausdrücklich darauf hingewiesen, sich nicht vorbehaltlos auf zukunftsgerichtete Informationen zu verlassen. Die tatsächlichen Ereignisse, Ergebnisse und Entwicklungen können sich erheblich von jenen in diesen Aussagen unterscheiden. Die Aussagen in dieser Pressemeldung gelten zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieser Pressemeldung. Poda ist nicht verpflichtet, sich zu den Analysen, Erwartungen oder Aussagen Dritter in Bezug auf Poda seine Wertpapiere oder gegebenenfalls Finanz- oder Betriebsergebnisse zu äußern. Sofern nicht in den geltenden Wertpapiergesetzen vorgeschrieben, schließt Poda jegliche Absicht oder Verpflichtung zur öffentlichen Aktualisierung zukunftsgerichteter Informationen aufgrund einer neuen Sachlage, künftiger Ereignisse oder Ergebnisse sowie aus sonstigen Gründen aus.

Die Canadian Securities Exchange (CSE) hat diese Meldung nicht geprüft und übernimmt keine Verantwortung für die Angemessenheit oder Richtigkeit des Inhalts dieser Pressemeldung.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

