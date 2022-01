Leipzig (ots) -Das Weiterbildungsunternehmen Büchmann Seminare KG verlegt einen seiner Ausbildungsstandorte von Berlin nach Leipzig. Künftig werden Senioren-Assistenten neben den Standorten Kiel, Hamburg, Leverkusen, Düsseldorf und Nürnberg ab 2022 auch in Leipzig - im Galeriehotel Leipziger Hof - ausgebildet - www.senioren-assistentin.de - ."In der aufstrebenden Sachsenmetropole finden Weiterbildungsunternehmen ausgezeichnete Rahmenbedingungen hinsichtlich Infrastruktur und Förderung der Teilnehmerinnen und Teilnehmer", sagt Geschäftsführerin Ute Büchmann. Hinzu komme, dass Sachsen 2022 eine Neufassung der Landesverordnung auf den Weg gebracht hat, die es selbständigen Senioren-Assistenten ermögliche, Entlastungsleistungen nach dem Sozialgesetzbuch in Höhe von 1.500 Euro pro Senioren/in im Jahr mit den Pflegekassen abzurechnen. "Berlin hat diesen Schritt bisher nicht erwogen", sagt Büchmann, die das Unternehmen 2007 im Kreis Plön in Schleswig-Holstein gegründet hat.Bei den Senioren-Assistenten handelt es sich um selbständige Dienstleister, die vor Ort Seniorinnen und Senioren dabei helfen, möglichst lange in der häuslichen Umgebung zu bleiben, soziale Kontakte aufrechtzuerhalten und die Herausforderungen des Alltags zu bewältigen. "Es handelt sich somit um eine Dienstleitung, die jenseits der körperlichen Pflege und hauswirtschaftlichen Unterstützung, den sozialen Aspekt des Alltagslebens im häuslichen Bereich der Älteren in den Mittelpunkt stellt", erläutert Büchmann. Bereits die bloße Anwesenheit der Senioren-Assistenten helfe in den meisten Fällen, die Einsamkeit zu vertreiben. Neben sinnvoller Freizeitgestaltung und den Übungen zu Fitness und gesunder Ernährung seien die Assistenten unter anderem auch im rechtzeitigen Erkennen krimineller Maschen wie dem Enkeltrick sowie der Geltendmachung sozialer Ansprüche über die Pflegeversicherung geschult.Da viele Interessenten, die in Zukunft als selbständige Dienstleister tätig sein wollen, aus dem Kreis der abhängig Beschäftigten kommen, vermittelt die Ausbildung neben dem nötigen Know-how in der sozialen Betreuung auch Kenntnisse in Firmengründung und Betrieb. Eine kostenfreie Starthilfe durch das Vermittlungsportal - www.die-senioren-assistenten.de - , auf dem sich die angehenden Dienstleister präsentieren können, und eine effektive Unterstützung nach Seminarabschluss schließen sich an.Das knapp 15 Jahre alte Unternehmen hat unter dem Label "Plöner Modell" bisher über 1800 Interessenten in der Senioren-Assistenz ausgebildet. Erst vor zwei Jahren wurde Büchmann für ihre Gründungsinitiative mit einem Preis der Körber-Stiftung ausgezeichnet.Pressekontakt:Büchmann / Seminare KGTelefon 04307 - 900 340info@senioren-assistentin.dewww.senioren-assistentin.deOriginal-Content von: Bundesvereinigung der Senioren-Assistenten Deutschland (BdSAD) e.V., übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/117384/5118856