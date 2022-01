Die Turbulenzen am Gesamtmarkt haben sich bei Thyssenkrupp in den vergangenen Tagen nicht bemerkbar gemacht. Vielmehr hat die Aktie in der Hoffnung auf ein mögliches Pandemie-Ende und eine Belebung der Konjunktur wieder klar zweistellige Kurse erreicht. Neue Fantasie kommt aus dem Wasserstoff-Geschäft.So hat Thyssenkrupp am Montag einen Großauftrag für die Tochter Uhde Chlorine Engineers vermeldet. Diese soll für den Energieriesen Shell eine 200-Megawatt-Anlage für die Produktion von grünem Wasserstoff ...

