Die Pressefotografen und -fotografinnen der Nachrichtenagentur Associated Press sind weltweit im Einsatz, um Krieg, Klimawandel und andere Geschehnisse eindrücklich festzuhalten. Ihre Werke sollen jetzt als NFT verfügbar gemacht werden. Die Associated Press gilt als die größte Nachrichtenagentur der Welt, hat ihren Sitz in New York und nach eigenen Angaben rund 250 Niederlassungen rund um den Globus. Die Teams der Associated Press (AP) dokumentieren seit mehr als 150 Jahren das Weltgeschehen - schriftlich, aber auch in Bildern. Eben diese Bilder sollen Sammlerinnen und Sammler bald in Form von NFT erwerben können. Mehr zum...

Den vollständigen Artikel lesen ...