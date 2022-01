DJ Digitale Transformation im Vertrieb: Agenturvertrieb der Versicherungskammer Bayern geht Partnerschaft mit Selli AG ein

Zürich/München (pts025/11.01.2022/15:10) -

Der Agenturvertrieb der Versicherungskammer Bayern geht eine Partnerschaft mit der Selli AG ein, um mehr Firmenkunden im KMU-Markt zu erreichen. Die digitale Vertriebslösung "move" des Schweizer Start-ups soll dabei insbesondere bei der KMU-Offensive zum Einsatz kommen, in dessen Rahmen sich der Agenturvertrieb bis 2025 noch stärker als Lösungsanbieter bei kleinen und mittelständischen Unternehmen positionieren will. In der ersten Phase der Zusammenarbeit liegt der Fokus auf dem Ausbau der Marktbearbeitung, um die praktischen Erfahrungen der Agenturinhaber zu bewerten und für potenzielle Folgephasen der Zusammenarbeit zu adaptieren. move basiert auf Künstlicher Intelligenz (KI) und bietet den Nutzern ein digitales, personalisiertes Portal, das große unstrukturierte Daten aus dem Internet wie Nachrichtentexte von Medien, Audio- oder Videodateien sowie strukturierte Daten etwa aus Handelsregistern und Kontakten aus Wirtschaftsnetzwerken fortlaufend verarbeitet. Daraus erhält der Agenturmitarbeitende automatisiert auf ihn zugeschnittene Erkenntnisse zu seinen Bestands- oder Neukunden, die ihn von der Recherche entlasten, bestehende Leads priorisieren und zugleich bislang unbekannte Leads liefern. Darüber hinaus werden für den Nutzer aktiv Impulse generiert, um mit bestehenden oder potenziellen Kunden in den Dialog zu treten, beispielsweise bei Veränderungen von Firmenstrukturen, Branchen und Netzwerken. "Die Selli AG verfügt mit move über einen überzeugenden Service", sagt Klaus Schneider, Vertriebsdirektor im Agenturvertrieb der Versicherungskammer Bayern, über die Zusammenarbeit. "Gemeinsam wollen wir Vertriebsprozesse so digitalisieren, dass sich unsere Berater ganz auf die persönliche Interaktion mit den spezifischen Zielkunden im Mittelstand fokussieren können." "move ist für uns der erste Schritt beim Aufbau eines digitalen Vertriebsökosystems, in das wir nach und nach eine breite Palette von Sprach- und mobilen Anwendungen integrieren werden und schließlich weltweit im Vertriebsbereich etablieren wollen. Wir freuen uns, dass die VKB diesen Weg der digitalen Transformation des Vertriebs gemeinsam mit uns beschreitet", sagt Almir Adrovic, Mitgründer der Selli AG. Selli AG Das Schweizer Start-up will eine neue Ära einleiten, um Vertriebsanwendern mit selbstlernenden, humanoiden KI-Produkten mehr Effizienz, Wachstum und letztlich mehr Work-Life-Harmony zu ermöglichen. Mit der bereits bestehenden Web-Lösung "move" richtet sich das Angebot zunächst branchenübergreifend auf das Unternehmensgeschäft, mit dem Fokus auf Banken und Versicherungen. Bis 2023 soll ein Sales-Eco-System etabliert werden, welches insbesondere mobile Applikationen und Use Cases für alle Business-Anwender unterstützt. Neben den bestehenden Standorten in Cham, Zürich und Bratislava werden weitere internationale Standorte folgen. Mit der etablierten Etops Group AG um Pius Stucki im Rücken wird die Selli AG von den Digitalisierungsexperten Almir Adrovic und Markus Paszt geleitet. https://selli.ch , https://u7061146.ct.sendgrid.net/ls/click?upn= 4tNED-2FM8iDZJQyQ53jATUeWb0CNx2sszaYqKdZ7B3xE-3DpV1q_3tyES7d1fLUr7h8ibsteWcwG5lOQmxeYXtqFrxiHwCuZ1c2VGHtq0o-2BWuZjAPcS2TWqClb-2FD0qci2QZIyYd5icIdUdd7j00E4mBw98RQpmeScGuTC0Y9O321XN6fcyt-2BfPZU4r0v0MTg0jaFAmlLSVhcCIjqdJdOP6mrQEPYMhqcGXa7WJ82naziKAJEKLXPGc10RGvnZTpnYrZ1Yt9Yn-2Bcxp6FRXM3jwg7-2BS5qi9K-2F3bV9H56GxsILXN1uGVHCB3-2BgOTj4KYNgYhwcOWV1GOK8WNqcB6pSF2pux4eW-2FDB4gFlR70J-2FYrIEaZdmidnacshgDTUaC-2B853ks8zu3Vv5Uc1pnjMnY-2Fru-2FESbYUq6Kg-3D Pressekontakt echolot public relations Philipp Nisster + 49 015901929655 nisster@echolot-pr.de

Aussender: echolot pr GmbH & Co. KG Ansprechpartner: echolot Tel.: 0711 99014-50 E-Mail: nisster@echolot-pr.de Website: www.selli.ch

