CSC, der weltweit führende Anbieter von Unternehmens-, Rechts-, Steuer- und Digital-Brand-Serviceleistungen, hat Remko Dieker zum neuen Managing Director seines Unternehmensbereichs Global Financial Markets (GFM) ernannt. Er wird künftig für die Niederlassung des Unternehmens in den Niederlanden verantwortlich zeichnen. In dieser Funktion wird Dieker das Kerngeschäft im Fondsdienstleistungssektor leiten, Wachstumschancen erkunden und ein Team aufbauen, das sich auch künftig auf unser erstklassiges Dienstleistungsmodell konzentrieren wird.

Diese Pressemitteilung enthält multimediale Inhalte. Die vollständige Mitteilung hier ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20220111005048/de/

Remko Dieker (Photo: Business Wire)

"Ich habe mich für CSC entschieden, da ich die Marktposition des US-amerikanischen Unternehmens in Privatbesitz, seine 120-jährige Geschichte und seine Fähigkeit schätze, sich stärker auf die Kundenbedürfnisse als auf die Gewinne des nächsten Quartals zu konzentrieren", so Remko Dieker. "Auf lokaler Ebene bewundere ich schon seit Jahren die Geschäftstätigkeit des Unternehmens in den Niederlanden, die sich durch eine beeindruckende Wachstumsbilanz, die Kundenorientierung und die erstklassigen Mitarbeitenden auszeichnet."

Remko Dieker kann mehr als 20 Jahre Erfahrung im internationalen Bank- und Finanzgeschäft vorweisen, zuletzt bei der KAS BANK und momentan bei CACEIS Bank Investor Services. Dort hatte Dieker verschiedene Führungspositionen inne und war maßgeblich an der Integration der Banken beteiligt. Er wird an Jonathan Hanly, Managing Director für Europa, berichten. "Remko Dieker ist die richtige Person mit den erforderlichen Führungsqualitäten, um die Geschäftstätigkeit in den Niederlanden eine entscheidende Stufe voranzubringen", so Hanly. "Mit seiner starken lokalen Präsenz und seiner globalen Ausrichtung wird er ein Team leiten, das in der Lage ist, in den USA und in verschiedenen Ländern Europas nahtlos tätig zu sein und den Kunden wertschöpfungsorientierte Lösungen zu liefern."

Dieker ist Nachfolger von Birgitte van den Broek, die die Geschäftstätigkeit in den Niederlanden zu einem soliden Anbieter von alternativen Investmentfondsdienstleistungen aufgebaut hat. Van den Broek tritt von ihrer Führungsposition zurück, bleibt jedoch als Kundenbetreuerin fester Bestandteil des Teams und pflegt weiterhin die im Laufe der Jahre von ihr geknüpften Kundenbeziehungen. "Als erfahrene Führungspersönlichkeit nimmt Remko Dieker eine Schlüsselrolle für unseren zukünftigen Erfolg ein", so van den Broek. "Zu seinen Stärken zählt seine Gabe, offene Beziehungen zu seinen Mitarbeitern, zu Kunden und Branchenkollegen zu pflegen."

Über CSC

CSC ist ein führender Anbieter von spezialisierten Verwaltungsdienstleistungen für Alternative-Asset-Manager mit unterschiedlichen Fondsstrategien, für Kapitalmarktakteure aus dem privatwirtschaftlichen und öffentlichen Sektor sowie für Großunternehmen, die Treuhand- und Governance-Unterstützung benötigen. Wir sind zuverlässiger Partner von 90 Prozent der Fortune-500-Unternehmen, von rund 10.000 Anwaltskanzleien und von über 3.000 Finanzinstituten. Die Experten von CSC für globale Finanzmärkte sind an den wichtigsten Finanzplätzen in den USA, in Europa und im asiatisch-pazifischen Raum vertreten. Wir sind ein global tätiges Unternehmen, das in der Lage ist, Transaktionen überall dort durchzuführen, wo unsere Kunden sind. Dies gelingt uns, indem wir Experten für jedes von uns bediente Geschäftssegment beschäftigen. Weitere Informationen über die Leistungen von CSC finden Sie unter cscgfm.com. Haben Sie Interesse daran, Ihre berufliche Karriere bei uns weiterzuentwickeln? Erfahren Sie unter cscglobal.com/careers, was uns von anderen Unternehmen unterscheidet.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20220111005048/de/

Contacts:

Weitere Informationen:

Jeff Lyons

Public Relations Manager

Tel.: (302) 636-5401 x. 65519

CSC News Room