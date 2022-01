NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Credit Suisse auf "Sector Perform" mit einem Kursziel von 11 Franken belassen. Analystin Anke Reingen nahm in einer am Dienstag vorliegenden Studie vor den erwarteten Zahlen zum vierten Quartal nochmals kleinere Anpassungen an ihren Schätzungen für das schweizerische Bankhaus vor. Sie geht nun im vierten Quartal von etwas höheren Kosten aus als zuvor./tih/bek



Veröffentlichung der Original-Studie: 11.01.2022 / 06:54 / ET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.01.2022 / 06:54 / ET



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: CH0012138530

