Berlin (ots) -- Neue Funktionen: Mehr Filtermöglichkeiten und Camper-Bewertungen- Auswahl: 21.000 Camping- und Stellplätze in einer App- Immer dabei: Die digitale ADAC Campcard jetzt mit neuen Rabatten zwischen 15-50%- Sonderpreis: App bis Ende Februar besonders günstigDie beliebte ADAC Camping- und Stellplatzführer App ist ab sofort für das Jahr 2022 im Apple App Store (https://apps.apple.com/us/app/adac-camping-stellplatz-2022/id1590544811) sowie im Google Play Store (https://play.google.com/store/apps/details?id=de.adac.camping22) verfügbar. Im vergangenen Jahr wurde die ADAC Camping- und Stellplatzführer App 80.000 mal heruntergeladen und ist damit die meistverkaufte Camping-App im deutschsprachigen Raum. Mit Informationen, Bildern und Kartenmaterial zu 21.000 Camping- und Stellplätzen bietet die App noch einmal 2.000 Plätze mehr als im Vorjahr. Neue Filterfunktionen zu Lage, Ausstattung und mehr als 50.000 Camperbewertungen machen die Suche nach dem perfekten Platz zum Kinderspiel. Zusätzlich wurde die Suchfunktion erweitert, so dass die Suche nach online buchbaren und am selben Tag verfügbaren Campingplätzen noch einfacher ist. "Das ist ideal für Camper, die gerne im voraus buchen und lästige Wartezeiten auf einen freien Platz vermeiden wollen", berichtet Uwe Frers, Geschäftsführer der ADAC Camping GmbH. "Einfach den Wunschplatz in der App auswählen und auf Buchen klicken. Die Buchung wird dann auf PiNCAMP (https://www.pincamp.de), dem Campingportal des ADAC, durchgeführt."Digitaler Camping- und Stellplatzführer auch offline nutzbarDie App des ADAC ist die digitale Ausgabe des ADAC Campingführers sowie des Stellplatzführers. Die direkte Anbindung an gängige Navigations-Apps sowie die Möglichkeit, die ADAC Camping- und Stellplatzführer-App 2022 offline nutzen zu können, machen die App zum idealen Reisebegleiter für Camper auch abseits von WLAN oder Funkverbindung. Favoriten und Notizen lassen sich ganz einfach in der Cloud speichern.Bessere Rabatte denn je: Die digitale ADAC Campcard 2022Immer dabei in der App: die ADAC Campcard (https://www.pincamp.de/unternehmen/produkte/adac-campcard/). Uwe Frers dazu: "Die ADAC Camping- und Stellplatzführer App 2022 ist der perfekte Mitfahrer für alle Camper. Mit der digitalen ADAC Campcard sparen Camper durch zahlreiche Rabatte bares Geld." Erstmals bieten an der Campcard teilnehmende Campingplätze zwischen 15 % und 50% Rabatt an mindestens 50 Tagen im Jahr. Der Nachlass wird grundsätzlich auf den Übernachtungspreis für den Standplatz und gegebenenfalls zusätzlich anfallende Personengebühren gewährt. Außerdem bieten zahlreiche Campingplätze im Rabatt-Zeitraum die Möglichkeit, dass Kinder bis zu einem Alter von 6 Jahren sowie Hunde kostenfrei übernachten dürfen. Die ADAC Campcard ist immer bis zum 31. Januar des Folgejahres gültig.ADAC Camping- und Stellplatzführer App zum SonderpreisDie neue ADAC Camping- und Stellplatzführer App 2021 steht ab sofort im Apple App Store (https://apps.apple.com/us/app/adac-camping-stellplatz-2022/id1590544811) für iPhone und iPad sowie im Google Play Store (https://play.google.com/store/apps/details?id=de.adac.camping22) für Smartphones und Tablets mit Android-Betriebssystem zum Download zur Verfügung. Die App kostet regulär 8,99 Euro, ist bis Ende Februar jedoch zum Spitzenpreis von 4,99 Euro erhältlich.Über PiNCAMPPiNCAMP (www.pincamp.de) ist die digitale Campingplattform der ADAC SE. Das Portal listet alle Inhalte des ADAC und insgesamt mehr als 10.000 Campingplätze, 8.000 Reiseziele in ganz Europa sowie 53.000 Nutzerbewertungen. Diese Informationen vereint PiNCAMP zu einem inspirierenden Service- und Content-Angebot bestehend aus News, Reiseberichten, Interviews und Fahrzeug-Tipps. Zudem prüfen ADAC Experten im Rahmen jährlicher, objektiver Inspektionen die Qualität der Campingplätze. Die Plattform finanziert sich u.a. über B2B-Services für Betreiber, Verbraucher nutzen PiNCAMP kostenfrei. Geleitet wird das Berliner Unternehmen von Tourismus- und Startup-Experte Uwe Frers.