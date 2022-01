Je mehr Kryptowährungen in unseren Alltag integriert werden, desto mehr werden sie auch Ziel von kriminellen Aktivitäten. Im letzten Jahr war die Anzahl der Verbrechen im Kryptobereich so hoch wie noch nie. Die Kriminalität auf Kryptowährungsbasis erreichte 2021 ein neues Allzeithoch. Das zeigt ein Bericht von Chainalysis, der im Zuge des bevorstehenden Crypto Crime Reports 2022 veröffentlicht wurde. Mehr zum Thema Milliardär Bill Miller hält 50 Prozent des Nettovermögens in Bitcoin Krypto 2022: Diese Coins und Technologien haben Potenzial Mieser ...

Den vollständigen Artikel lesen ...