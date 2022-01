Die Präsidentin der Federal Reserve Bank of Kansas City, Ester George, sagte am Dienstag, dass es für die Fed angemessen wäre, ihre Bilanz im Vergleich zum letzten Verschärfungszyklus früher abzubauen, so Reuters. George fuhr fort, dass sie selbst es vorziehen würde, die Bilanz eher früher als später abzubauen. Der derzeitige sehr akkommodierende ...

