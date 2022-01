Vancouver (British Columbia), 11. Januar 2021. Great Atlantic Resources Corp. (TSX-V: GR) ("Great Atlantic" oder das "Unternehmen") freut sich, ein Update hinsichtlich seiner Explorationsprogramme 2021 in seinen Goldkonzessionsgebieten im Zentrum von Neufundland bereitzustellen. Die im Jahr 2021 durchgeführten Arbeiten umfassten Schürfgrabungen und geochemische Gesteins- und Bodenprobennahmen in sechs Konzessionsgebieten sowie zwei Diamantbohrprogramme (20 Bohrlöcher auf 2.971 m) im Konzessionsgebiet Golden Promise, dem Vorzeigekonzessionsgebiet des Unternehmens.

Die Bohrungen bei Golden Promise wurden im Sommer in der Zone Jaclyn und beim Goldvorkommen Otter Brook durchgeführt, wobei bis dato nur für zwei Bohrlöcher in der Zone Jaclyn Main Goldanalyseergebnisse eingetroffen sind.

Die Analyseergebnisse haben hochgradiges Gold in Quarzerzgängen in beiden Bohrlöchern bestätigt - mit Abschnitten (Kernlänge) von 238 g/t auf 0,40 m in Bohrloch GP-21-149 sowie 75,5 g/t Gold auf 0,35 m und 20,1 g/t Gold auf 0,50 m in Bohrloch GP-21-150 (siehe Pressemitteilungen des Unternehmens vom 9. November und 3. Dezember 2021).

In beiden Bohrlöchern ist sichtbares Gold in Quarzerzgängen vorhanden.





Quarzerzgang in GP-21-149 mit sichtbarem Gold (238 g/t Gold auf Kernlänge von 0,40 m)

Der Bohrkern des acht Bohrlöcher umfassenden Bohrprogramms 2021 in der Zone Jaclyn wurde geologisch aufgezeichnet und in einer sicheren Einrichtung im Zentrum von Neufundland beprobt. Die Bohrkernproben von jedem Bohrloch wurden zusammen mit Standard- und Leerproben an Eastern Analytical Ltd. zur Goldanalyse sowie zur Analyse auf mehrere Elemente eingereicht. Goldanalysen sowie Analysen auf mehrere Elemente für Bohrkernproben von sechs Bohrlöchern (GP-21-151 GP-21-156) sind noch ausstehend. Jedes dieser sechs Bohrlöcher durchschnitt Quarzerzgänge mit +/- Sulfidmineralisierung, wobei in vier dieser Bohrlöcher sichtbares Gold in den Quarzerzgängen nachgewiesen wurde (siehe Pressemitteilungen des Unternehmens vom 28. Juli, 4. August, 17. und 26. August). Die Bohrlöcher GP-21-149 bis -153 waren Definitionsbohrlöcher in der Zone Jaclyn Main, während die Bohrungen GP-21-154 bis -156 Explorationsbohrlöcher in der Zone Jaclyn North waren. Die Zone Jaclyn befindet sich in der nördlichen Region des Konzessionsgebiets Golden Promise. Eastern Analytical Ltd. mit Sitz in Springdale in Neufundland ist von Great Atlantic unabhängig.

Intervall mit Quarzerzgängen in GP-21-153 mit sichtbarem Gold

Das Personal von Great Atlantic protokolliert und erprobt den Bohrkern des kürzlich abgeschlossenen, zwölf Bohrlöcher umfassenden Diamantbohrprogramms beim Goldvorkommen Otter Brook, das sich in der östlichen Region des Konzessionsgebiets Golden Promise befindet. Das Bohrprogramm wurde zwischen September und November durchgeführt. In vier Bohrlöchern wurden Quarz- und/oder Carbonaterzgänge mit halbmassiven Sulfiden (Pyrit +/- Chalkopyrit) durchschnitten und in zehn Bohrlöchern wurden ähnliche Erzgänge mit geringeren Mengen an Sulfidmineralisierung durchschnitten (siehe Pressemitteilung des Unternehmens vom 3. November 20210.

Quarz-Carbonat-Erzgang mit halbmassiven Sulfiden (Pyrit und Chalkopyrit) in Bohrloch OB-21-008

Great Atlantic führte im Jahr 2021 auf sechs Goldkonzessionsgebieten im Zentrum von Neufundland Schürfgrabungen sowie geochemische Gesteins- und Bodenproben durch. Diese Arbeiten haben im Mai begonnen und wurden Mitte Dezember abgeschlossen. Dies beinhaltete die Konzessionsgebiete Golden Promise, Southwest Golden Promise, West Golden Promise, East Golden Promise, South Golden Promise und Lynx.

Die meisten Gesteins- und Bodenproben, die im Jahr 2021 in diesen Konzessionsgebieten entnommen wurden, wurden bei Eastern Analytical Ltd. zur Goldanalyse sowie zur Analyse auf mehrere Elemente eingereicht. Die Analyseergebnisse für die bei Golden Promise entnommenen Boden- und Gesteinsproben sowie für die bei Lynx entnommenen Gesteinsproben sind bereits eingetroffen. Lokale Bodenproben in den zentralen und nördlichen Regionen des Konzessionsgebiets Golden Promise ergaben anomale Goldwerte, wobei fünf disseminierte Proben anomale Werte im Bereich von 12 bis 24 ppb ergaben. Great Atlantic plant für das Jahr 2022 weitere Schürfgrabungen sowie geochemische Gesteins- und Bodenproben an diesen Standorten. Goldanalysen sowie Analysen auf mehrere Elemente für Gesteins- und Bodenproben, die in der südlichen Region des Konzessionsgebiets Golden Promise sowie in den Konzessionsgebieten West Golden Promise, East Golden Promise, South Golden Promise und Lynx entnommen wurden, sind noch ausstehend. Die Goldproben werden mittels Brandprobe - AA analysiert.

Eine qualifizierte Person (Qualified Person) hat die Explorationsprogramme 2021 in den unternehmenseigenen Goldkonzessionsgebieten in Neufundland abgewickelt und geleitet.

Die Goldkonzessionsgebiete von Great Atlantic in Zentralneufundland befinden sich in einer Region, in der vor kurzem bedeutende Goldentdeckungen gemacht wurden. Diese Konzessionsgebiete befinden sich in der Exploits Subzone, die zur neufundländischen Dunnage Zone gehört. Zu den jüngsten bedeutenden Goldentdeckungen innerhalb der Exploits Subzone zählen jene der Marathon Gold Corp. (TSX.MOZ) im Goldprojekt Valentine, der Sokoman Minerals Corp. (TSXV.SIC) im Goldprojekt Moosehead und der New Found Gold Corp. (TSXV.NFG) im Projekt Queensway. Die Leser werden darauf hingewiesen, dass die Mineralisierung auf den Projekten Valentine Gold, Moosehead Gold und Queensway nicht unbedingt auf die Mineralisierung auf den Goldkonzessionsgebieten von Great Atlantic in Neufundland hinweist. David Martin, P.Geo. (New Brunswick; und Neufundland und Labrador), eine qualifizierte Person gemäß NI 43-101 und VP Exploration von Great Atlantic, ist für die in dieser Pressemitteilung enthaltenen technischen Informationen verantwortlich.

Für das Board of Directors:

"Christopher R Anderson"

Christopher R. Anderson: "Always be positive, strive for solutions, and never give up"

President, CEO & Director

Büro: 604-488-3900

Investor Relations: Andrew Job; 1-416-628-1560; IR@GreatAtlanticResources.com

Über Great Atlantic Resources Corp.: Great Atlantic Resources Corp. ist ein kanadisches Explorationsunternehmen, das sich in erster Linie auf die Entdeckung und Erschließung von Rohstoffprojekten im ressourcenreichen, unabhängigen und risikoarmen Gebiet von Atlantik-Kanada, eine der führenden Bergbauregionen der Welt. Great Atlantic beschäftigt sich derzeit intensiv mit dem Aufbau des Unternehmens anhand eines Projektgenerierungsmodells und konzentriert sich dabei auf die wichtigsten Rohstoffe des Planeten, die vor allem in Atlantik-Kanada besonders häufig vorkommen: Antimon, Wolfram und Gold.

Diese Pressemeldung enthält gewisse Aussagen, die als "zukunftsgerichtete Aussagen" zu betrachten sind. Sämtliche in dieser Pressemitteilung enthaltenen Aussagen - mit Ausnahme von historischen Fakten -, die sich auf zukünftige Explorationsbohrungen, Explorationsaktivitäten und andere vom Unternehmen erwartete Ereignisse oder Entwicklungen beziehen, sind zukunftsgerichtete Aussagen. Obwohl das Unternehmen der Ansicht ist, dass die in solchen zukunftsgerichteten Aussagen zum Ausdruck gebrachten Erwartungen auf angemessenen Annahmen beruhen, sind die Aussagen nicht als Garantien zukünftiger Leistungen zu verstehen. Die eigentlichen Ergebnisse oder Entwicklungen könnten wesentlich von den in zukunftsgerichteten Aussagen zum Ausdruck gebrachten Erwartungen abweichen. Zu den Faktoren, aufgrund derer die eigentlichen Ergebnisse wesentlich von diesen Erwartungen abweichen könnten, gehören Gewinnungs- und Explorationserfolge, die anhaltende Verfügbarkeit von Finanzmitteln und allgemeine Wirtschafts-, Markt- und Geschäftsbedingungen.

Die TSX Venture Exchange und deren Regulierungsorgane (in den Statuten der TSX Venture Exchange als "Regulation Services Provider" bezeichnet) übernehmen keinerlei Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Meldung.

Great Atlantic Resource Corp

888 Dunsmuir Street - Suite 888, Vancouver, B.C., V6C 3K4

