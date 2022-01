Mit einem Börsenwert von knapp 325 Mio. Euro gehört Nabaltec nicht unbedingt zu den Unternehmen, die täglich im Rampenlicht des Kapitalmarkts stehen. Wer sich als Investor jedoch clever im Bereich Elektromobilität engagieren will, sollte sich die Aktie des Anbieters von flammhemmenden Füllstoffen und technischer Keramik auf jeden Fall ansehen. Das von Nabaltec hergestellt Aluminium-Oxid-Hydroxid Böhmit ... The post Nabaltec: All-Time-High rückt näher appeared first on Boersengefluester.

Den vollständigen Artikel lesen ...