Düsseldorf (ots) -Der VDI Verein Deutscher Ingenieure e.V. begrüßt die umfassenden Klimaschutzmaßnahmen, die Wirtschafts- und Klimaschutzminister Robert Habeck in seiner heutigen Pressekonferenz bekannt gegeben hat. "Die neuen Gesetzesvorhaben werden die seit vielen Jahren vom VDI geforderten Maßnahmen hoffentlich endlich umsetzen", so Harald Bradke, Vorsitzender des Interdisziplinären Gremiums Klimaschutz und Energiewende im VDI. "Die bisher beschlossenen Maßnahmen verfehlen die Ziele des Klimaschutzgesetzes für 2030 um etwa 200 Mio. Tonnen Treibhausgase. Der Anteil der Erneuerbaren Energien am deutschen Strommix muss so schnell wie möglich bis 2030 verdoppelt werden", so der Klimaexperte des VDI."Die heute vorgestellten Maßnahmen sind genau der richtige Weg, um die Klimaschutzziele doch noch zu erreichen", so Bradke. Deutschland hat die richtigen Technologien sowie die Expertise seiner Ingenieurinnen und Ingenieure, um diese gewaltige Aufgabe zu meistern. Genauso wichtig ist aber auch, dass Ausbildungs- und Qualifikationsprogramme aufgelegt werden, um den abzusehenden Bedarf an Fachkräften zu sichern.Ebenso wie Minister Habeck begrüßt der VDI, dass die Akzeptanz und der Erfolg der geplanten Maßnahmen als Einstieg in eine gesellschaftlichen Debatte verstanden wird, die zu einem gemeinsamen Verständnis der Klimaschutzziele führen soll.Auch der VDI sieht die erfolgreiche Umsetzung der geplanten Maßnahmen als enorme Chance für Deutschland, die Digitalisierung voran zu treiben und die Bürokratie abzubauen.Pressekontakt:Ihre Ansprechpartnerin in der VDI-Pressestelle:Hanna BüddickerTelefon: +49 211 6214-610E-Mail: presse@vdi.deOriginal-Content von: VDI Verein Deutscher Ingenieure e.V., übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/16368/5119046