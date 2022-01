Am Dienstag wurden dem Bundesamt für Gesundheit (BAG) innerhalb von 24 Stunden 24'602 neue Coronavirus-Ansteckungen gemeldet.Bern - Bis zu 300 zusätzliche Corona-Erkrankte pro Woche auf den Intensivstationen: Auf diese Belastungsprobe bereiten sich die Schweizer Spitäler vor. Und die Zeit ist knapp, denn nach Schätzung der wissenschaftlichen Taskforce des Bundes dürfte der Höhepunkt der Omikron-Welle in rund zwei Wochen erreicht sein. Inwieweit das Gesundheitssystem dadurch an seine Grenzen gerät...

