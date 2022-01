Mobbing, Beleidigungen und Belästigung beim Gaming: für Xbox-Chef Phil Spencer ein absolutes No-Go. Deswegen lieferte er jetzt einen Vorschlag, wie Fehlverhalten seiner Meinung nach zukünftig besonders umfassend bestraft werden könnte. "Was ich mir wünsche würde (…), ist, dass wir, wenn jemand in einem unserer Netzwerke gesperrt wird, eine Möglichkeit haben, ihn auch in anderen Netzwerken zu sperren" - diese Überlegung äußert Xbox-Chef Phil Spencer in einem Podcast der New York Times. Mehr zum Thema Xbox-Chef fordert plattformübergreifende Sperrmöglichkeit für pöbelnde User 3 Spiele sind ...

Den vollständigen Artikel lesen ...