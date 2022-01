Die insgesamt freundliche Stimmung an den Aktienmärkten stützte den Euro. Insgesamt nahm die Zuversicht an den Finanzmärkten wieder zu.Frankfurt - Der Euro hat am Dienstag im Nachmittagshandel merklich zugelegt. Die Gemeinschaftswährung kostete zuletzt 1,1365 US-Dollar. Sie notierte damit rund einen halben Cent über ihrem Tagestief. Zum Franken gab es am Nachmittag hingegen nur wenig Bewegung. Nachdem das EUR/CHF-Währungspaar im Mittaghandel erstmals seit November wieder über der 1,05-Marke notierte, liegt es nun wieder leicht...

