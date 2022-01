Dass Apple und Google für Zahlungen über externe Anbieter Gebühren einbehalten, sorgt immer wieder für Kritik. In Südkorea müssen sie ihre Regeln jetzt anpassen. In Südkorea dürfen App-Entwickler jetzt eigene Bezahl-Systeme anwenden und sind nicht mehr gezwungen, Apple Pay zu nutzen. Das hat die Telekommunikations-Behörde bestätigt, wie The Korean Herald berichtet. Mit der Entscheidung reagiert Apple auf ein neues, weltweit einmaliges Gesetz in Südkorea, das es App Store Betreibern verbietet, ihre eigenen In-App-Payment-Systeme zu bevorzugen. USA und EU ...

