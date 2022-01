Erster Platz in 30 Rankings für ingenieurwissenschaftliche Dokumentenmanagementsoftware auf Grundlage unabhängig validierter Kundenbewertungen

Synergis Software, weltweit führender Anbieter von Lösungen für Dokumentenmanagement und Workflow, meldete heute, dass sein Flaggschiffprodukt Adept in den Winter Grid Reports 2022 von G2 30 Mal die Nummer eins erzielt hat. Die Erstplatzierungen erstrecken sich über die Kategorien Enterprise Content Management, Produktdatenmanagement und Construction Drawing Management von G2.

Die auf unabhängig validierten Bewertungen basierenden Berichte von G2 heben die für die Kunden wichtigsten Vorteile wie etwa "beste Benutzerfreundlichkeit", "einfachste Einrichtung", "schnellste Implementierung", "bester Support" und "beste Beziehung" hervor.

Adept belegt auch im sechsten Quartal in Folge einen Platz ganz oben in den Indizes für Implementierung, Benutzerfreundlichkeit und Beziehungen für Produktdatenmanagement (PDM) von G2.

"Als Softwareentwickler und zuverlässiger Partner beherzigen wir die Berichte von G2. Ein wichtiger Wegweiser für unser Geschäft ist das Verständnis, wie unsere Kunden unsere Software und die Partnerschaft mit uns erleben", sagte Scott Lamond, Vice President of Marketing bei Synergis Software. "Die Stimmen unserer Kunden beflügeln unsere Produktausrichtung und bringen zum Ausdruck, wie gut wir sie bedienen."

Die Winter Grid Reports 2022 basieren auf dem einzigartigen Algorithmus von G2, der die Punktezahlen für Kundenzufriedenheit und Marktpräsenz in Echtzeit berechnet. Die Ergebnisse von aus Online-Quellen und sozialen Netzwerken aggregierten Nutzerbewertungen und Daten haben Adept Platzierungen als Nummer eins in den folgenden Kategorien eingebracht:

Produktdatenmanagement (PDM)

Nr. 1 Usability Index (Benutzerfreundlichkeit)

Nr. 1 Implementation Index (Implementierung)

Nr. 1 Relationship Index (Beziehungen)

Nr. 1 Best Meets Requirements, Mid-Market (entspricht den Anforderungen am besten, mittleres Marktsegment)

Nr. 1 Implementation Time (Implementierungszeit)

Nr. 1 Implementation Time, Mid-Market (Implementierungszeit, mittleres Marktsegment)

Nr. 1 Ease of Setup, Mid-Market (komfortable Einrichtung, mittleres Marktsegment)

Nr. 1 Ease of Admin (komfortable Verwaltung)

Nr. 1 Ease of Admin, Mid-Market (komfortable Verwaltung, mittleres Marktsegment)

Nr. 1 Ease of Doing Business With, Mid-Market (komfortable Geschäftsabwicklung, mittleres Marktsegment)

Nr. 1 Most Likely to Recommend (wird am ehesten empfohlen)

Nr. 1 Most Likely to Recommend, Mid-Market (wird am ehesten empfohlen, mittleres Marktsegment)

Nr. 1 Net Promoter Score

Nr. 1 Net Promoter Score, Mid-Market (mittleres Marktsegment)

Nr. 1 Quality of Support (Qualität des Supports)

Nr. 1 Quality of Support, Mid-Market (Qualität des Supports, mittleres Marktsegment)

Nr. 1 User Adoption, Mid-Market (Benutzerakzeptanz, mittleres Marktsegment)

Nr. 1 Version Control (Versionskontrolle)

Construction Drawing Management

Nr. 1 Document Management Features, Small Business (Dokumentenmanagementfunktionen, kleine Unternehmen)

Nr. 1 Ease of Doing Business With (komfortable Geschäftsabwicklung)

Nr. 1 Ease of Doing Business With, Small Business (komfortable Geschäftsabwicklung, kleine Unternehmen)

Nr. 1 Ease of Setup, Mid-Market (komfortable Einrichtung, mittleres Marktsegment)

Nr. 1 Best Meets Requirements, Small Business (entspricht den Anforderungen am besten, kleine Unternehmen)

Nr. 1 Net Promoter Score

Nr. 1 Net Promoter Score, Small Business (kleine Unternehmen)

Nr. 1 Quality of Support (Qualität des Supports)

Nr. 1 Quality of Support, Mid-Market (Qualität des Supports, mittleres Marktsegment)

Nr. 1 Quality of Support, Small Business (Qualität des Supports, kleine Unternehmen)

Enterprise Content Management (ECM)

Nr. 1 Ease of Doing Business With, Mid-Market (komfortable Geschäftsabwicklung, mittleres Marktsegment)

Nr. 1 Most Likely to Recommend, Mid-Market (wird am ehesten empfohlen, mittleres Marktsegment)

Adept ist überdies unter den Top drei im Enterprise Content Management für Suche, Metadaten, Versionskontrolle, Weiterempfehlungswahrscheinlichkeit, Net Promoter Score und Beziehungs-Index, mittleres Marktsegment.

Des Weiteren erhielt Synergis den zusätzlichen "Users Love Us"-Badge, mit dem Softwarelösungen geehrt werden, die von ihren Anwendern kontinuierlich rezensiert und hoch bewertet werden.

Bewertungen von verifizierten Benutzern auf G2 Crowd

Im Folgenden einige Zitate von Synergis-Kunden in verifizierten Bewertungen auf G2:

"Daten sind heutzutage das Fundament für jedes Unternehmen und es wäre sehr riskant, sie nicht zu sichern. Wenn man es richtig und gut machen will, ist die Adept-Plattform der Goldstandard."

Ryan Mongeau, Director of Technology

Space Age Electronics

"Ich beschäftige mich seit 25 Jahren mit IT. Ich habe mit Tausenden von Anbietern gesprochen, mit Hunderten von Beratern gearbeitet, Dutzende von Unternehmenssoftware-Plattformen verwaltet und bislang ist das Team von Synergis mit Abstand mein Favorit. Ich habe immer wirklich immer das Gefühl, Priorität zu genießen!"

Blake Donley, Sr. IT Analyst

Great River Energy

"Wir verwenden Adept für die Organisation von Bauunterlagen für fast 200 Gebäude, 6 Campusse und fast 1 Milliarde Dollar für aktive Bauphasen. Mit Adept können unsere Wartungstechniker und Projektteams die für das Gelingen erforderlichen Informationen schnell finden und teilen."

Chad Thome, Sr IT Business Analyst

University of Houston

"Wir verwalten die gesamte Anlagendokumentation für eine verfahrenstechnische Anlage, die rund um die Uhr und 365 Tage die Woche in Betrieb ist. Adept verschafft uns einen Überblick über den aktuellen Zustand der Anlage, die Dokumentation, Installations- und Betriebshandbücher der Anbieter alles verfügbar durch die Suche nach der Typenschildnummer der Anlage."

Paul Opiela, Document Control Coordinator

Aux Sable

Über Synergis Software

Synergis Software ist ein weltweit führender Anbieter von Lösungen für Dokumentenmanagement und Workflow und hat die Software Synergis Adept entwickelt. Adept wird von mehr als 120.000 Anwendern in Dutzenden von Branchen genutzt und bietet schnellen, zentralen Zugriff auf Design- und Geschäftsdokumente in einer sicheren, kollaborativen Umgebung. Adept Integrator verbindet die Unternehmensanwendungen, um für einen nahtlosen Fluss von Daten und Geschäftsprozessen innerhalb der gesamten IT-Infrastruktur zu sorgen.

Von Frost Sullivan als führend im Bereich Kundenservice auf dem weltweiten Markt für ingenieurwissenschaftliches Informationsmanagement benannt und von Helpdesk International in drei aufeinander folgenden Jahren unter die weltweiten Top 5 platziert, fühlen wir uns voll und ganz unseren Kunden verpflichtet.

1985 gegründet, hat Synergis Technologies, LLC seinen Hauptsitz in Bucks County, PA, befindet sich in Privatbesitz und wird privat finanziert. Weitere Informationen finden Sie unter SynergisSoftware.com.

Adept wird seit über 30 Jahren von Ingenieuren bei Kunden wie Dow Chemical, Con Edison, General Mills, Merck, NASA und Nucor Steel in der Praxis erprobt.

About G2 Crowd

G2 ist der weltweit größte Marktplatz für Technologie, auf dem Unternehmen die Technologie, die sie zur Ausschöpfung ihres Potenzials benötigen, entdecken, bewerten und managen können. Inzwischen besuchen mehr als 3 Millionen Menschen G2, um authentische Bewertungen über Tausende von Softwareprodukten und professionellen Dienstleistungen zu lesen und zu verfassen. G2 hat über 1.000.000 Bewertungen veröffentlicht und mehr als 5 Millionen Besucher helfen Millionen von Unternehmen, bessere Kaufentscheidungen zu fällen und ihr volles Potenzial auszuschöpfen.

