Die Pierer Mobility Group hat mit 332.881 verkauften Motorrädern (Vorjahr: 270.407) ein neues Rekordjahr erzielt und ein Absatzplus von 23 Prozent erreicht. Das wirkt sich doch noch mehr auf Umsatz und Marge aus, das Unternehmen erhöht die Prognose. Der Vorstand erhöht die Umsatzprognose für das Geschäftsjahr 2021 auf 2.020 Mio. Euro bis 2.040 Mio. Euro (bisherige Umsatzprognose 2021: 1.900 Mio. bis 2.000 Mio.). Weiters erhöht der Vorstand die Prognose für die EBIT Marge auf 9,0 Prozent bis 9,5 Prozent (bisherige EBIT-Marge 2021: 8 bis 9 Prozent). In Europa lag der Absatz bei rund 120.000 Motorrädern und rund zwei Drittel der Motorräder (rd. 210.000) wurden in den Märkten außerhalb Europas, und hier insbesondere in Nordamerika, ...

