E-Autobauer Tesla hat grünes Licht bekommen, in seiner deutschen Gigafactory in Grünheide mit der Model-Y-Fertigung zu beginnen. Allerdings umfasst die Genehmigung nur 2.000 Fahrzeuge - und Tesla darf sie nicht verkaufen. Seit Monaten wartet Tesla auf die Erteilung der finalen Genehmigung für seine Gigafactory im brandenburgischen Grünheide. In der vergangenen Woche hieß es vonseiten der Landesregierung, dass man dabei sei, "in die eigentliche abschließende Prüfung der Genehmigungsentscheidung einzutreten". Eigentlich wollte Tesla den Fabrikbetrieb spätestens im Dezember 2021 starten. Jetzt sorgt die Verlängerung...

Den vollständigen Artikel lesen ...