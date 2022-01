Die wichtigsten Punkte Nur eine Handvoll Unternehmen macht fast ein Drittel des S&P 500 aus. Die Outperformance der größten Unternehmen kann viele Underperformances ausgleichen. Der Markt könnte in Zukunft Schwierigkeiten haben, sich über einen Zeitraum von drei Jahren zu verdoppeln. Zwischen 2019 und 2021 hat der S&P 500 etwas getan, was er seit über 20 Jahren nicht mehr getan hat und vielleicht nie wieder tun wird: Er hat sich verdoppelt. Zum Vergleich: Die einzigen Dreijahreszeiträume, in denen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...