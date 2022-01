Das "Financial Update" von Teamviewer zeigt in die richtige Richtung. Die Gesellschaft hat demnach im vergangenen Jahr operativ etwas mehr Gewinn gemacht als zuletzt in Aussicht gestellt. Bei den wichtigen Billings, also den in Rechnung gestellten Umsätze der kommenden zwölf Monate, wurden die im Oktober gesenkten Planvorgaben erfüllt. Die Aktie dürfte sich nach dem desaströsen Vorjahr zurückmelden.Die Billings an denen Teamviewer seinen Erfolg misst, stiegen im Gesamtjahr 2021 auf Basis vorläufiger ...

