Die Wettbewerbsklage, mit der die US-Regierung Metas Netzwerk Facebook zerschlagen will, ist im zweiten Anlauf von einem Gericht in Washington angenommen worden. Es dürfte Jahre dauern, bis der Fall entschieden wird. Der Versuch der Trump-Regierung, Metas Netzwerk Facebook aufzuspalten, war im hohem Bogen aus dem Gericht geflogen. Doch die nachgebesserte Klage nahm der Richter nun an. Die erste Version hatte Richter James Boasberg im vergangenen Sommer noch mit Verweis auf eine unzureichende Argumentation abgewiesen. Bei der nachgebesserten Klage sah er den Vorwurf unfairen Wettbewerbs nun viel besser ...

Den vollständigen Artikel lesen ...