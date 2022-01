DJ Encavis erwirbt Solarpark in Spanien

FRANKFURT (Dow Jones)--Encavis Asset Management AG, Tochterunternehmen des im SDAX notierten Wind- und Solarparkbetreibers Encavis, investiert erstmals in Spanien. Wie die Gesellschaft mitteilte, ist in Archidona in der Provinz Málaga ein Solarpark erworben worden. Die Freiflächen-Photovoltaik-Anlage soll 40.400 Haushalte mit grünem Strom versorgen und jährlich 25.600 Tonnen CO2 einsparen. Der Solarpark befindet sich derzeit noch im Bau und soll im März 2022 in Betrieb gehen.

