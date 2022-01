DJ EUREX/DAX-Future hält sich im Verlauf über 16.000er-Marke

FRANKFURT (Dow Jones)--Der DAX-Future zeigt sich am Mittwoch im Verlauf stabil oberhalb der Marke von 16.000 Punkten. Der März-Kontrakt steigt um 8.20 Uhr um 57 auf 16.046 Punkte. Das Tageshoch liegt bislang bei 16.051 und das Tagestief bei 15.977 Punkten. Umgesetzt wurden bisher 2.009 Kontrakte. Charttechnisch positiv zu werten ist, dass der Bereich bei 15.800 Punkten jüngst gehalten hat. Damit notiert der Terminkontrakt unverändert in seiner Box zwischen rund 15.800 und 16.300 Punkten. Ein Ausbruch aus dieser Spanne deutet sich für den Tagesverlauf nicht an.

DJG/thl/raz

(END) Dow Jones Newswires

January 12, 2022 02:28 ET (07:28 GMT)

Copyright (c) 2022 Dow Jones & Company, Inc.