Aachen, Deutschland (ots/PRNewswire) -- Die Option wird über die Website und in Kürze über die e.GO Connect App zugänglich sein und e.GO-Kunden ermöglichen, ihre Emissions-Zertifikate (THG-Quote) zu handeln.- e.GO Life-Kunden erhalten einen finanziellen Vorteil von mindestens 300 Euro pro Jahr.- e.GO Mobile arbeitet mit fairnergy als echtem nachhaltigen Partner zusammen.- e.GO Mobile unterstützt mit dem Erlös aus dem Handel mit Emissions-Zertifikaten seiner bestehenden Firmenflotte nachhaltige Projekte.Next.e.GO Mobile SE, der unabhängige deutsche Hersteller innovativer und nachhaltiger urbaner Elektrofahrzeuge, gab heute bekannt, dass er seinen Kunden den Handel mit Emissions-Zertifikaten (THG-Quote) ermöglicht. Gemeinsam mit dem Partner fairnergy bietet e.GO Mobile eine einfache und schnelle Verkaufsabwicklung von Emissions-Zertifikaten über die Website sowie in Kürze über die e.GO Connect App an. e.GO Life-Besitzer können derzeit mindestens 300 Euro pro Jahr aus dem Verkauf ihrer Zertifikate erzielen. Die Erlöse werden den Kunden gutgeschrieben. Darüber hinaus bietet e.GO zusammen mit fairnergy die Möglichkeit, diese Gutschrift ganz oder teilweise direkt über die Plattform zur Unterstützung ausgewählter nachhaltiger Projekte zu verwenden und damit einen echten und dauerhaften Beitrag zu einer emissionsfreien Energiewende zu leisten.Mehrere Richtlinien und Initiativen zielen darauf ab, die Ziele der Emissionsreduzierung auf dem gesamten Kontinent durch die Förderung kostengünstiger und wirtschaftlich effizienter Lösungen zu erreichen. Das EU-Emissionshandelssystem (EU ETS) war das weltweit erste anlagenbezogene "Cap-and-Trade"-System zur Senkung von Treibhausgasemissionen (THG). Die EU-Richtlinie über erneuerbare Energien (RED II) wurde eingeführt, um die THG-Reduktionsziele zu erreichen. Der 2021 in Kraft getretene deutsche Gesetzesrahmen für das nationale Emissionshandelssystem (nETS) soll das EU-Emissionshandelssystem ergänzen und den Weg dafür ebnen, dass die Treibhausgasminderungsquoten (THG-Quoten), die einem rein batteriebetriebenen Elektrofahrzeug gesetzlich zugewiesen sind, gehandelt und verkauft werden können.Um den Prozess zu vereinfachen und es den Kunden zu ermöglichen, vom Kauf und der Nutzung des e.GO Life - dem ersten, rein batterieelektrischen Fahrzeug des Unternehmens - zu profitieren, hat sich e.GO Mobile mit fairnergy zusammengeschlossen und ist der erste unabhängige Hersteller von batterieelektrischen Fahrzeugen, der seinen Kunden in Deutschland eine integrierte, digitale und nahtlose Lösung anbietet."Zukunftsweisende Technologie und Innovation zu nutzen, um die emissionsfreie urbane Mobilität voranzutreiben, ist unser Leitmotiv. Unsere Kunden in diesen Prozess einzubeziehen und ihnen die Möglichkeit zu geben, von ihrer verantwortungsvollen Entscheidung für eines der nachhaltigsten urbanen Elektrofahrzeuge zu profitieren, ist etwas, das wir bei e.GO sehr ernst nehmen. Indem wir der erste unabhängige Elektroautohersteller werden, der seinen Kunden den Handel mit Emissions-Zertifikaten anbietet, machen wir einen weiteren wichtigen Schritt, um die Elektromobilität noch attraktiver zu gestalten. Gemeinsam mit unserem wirklich nachhaltigen Partner fairnergy machen wir den Prozess für unsere Kunden so unkompliziert und effizient wie möglich", so Ali Vezvaei, Vorsitzender des Verwaltungsrates der Next.e.GO Mobile SE.Next.e.GO Mobile wird den Erlös aus dem THG-Quotenhandel der bestehenden Flotte des Unternehmens spenden, um nachhaltige Projekte zu unterstützen.