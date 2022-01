Am deutschen Aktienmarkt zeichnen sich am Mittwoch weitere Kursgewinne ab. Der DAX +1,10% dürfte dabei an seine Vortagsgewinne anknüpfen. Am Morgen wurde der deutsche Leitindex zeitweise 0,8 Prozent höher bei 16.062 Punkte gesehen. Damit dürfte er über die psychologisch wichtige Marke von 16.000 Punkten zurückkehren.Dreh- und Angelpunkt des Geschehens dürften nun am Mittwoch die Inflationszahlen aus ...

