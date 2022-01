NEW YORK (dpa-AFX) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Teamviewer nach Quartalszahlen auf "Overweight" mit einem Kursziel von 21 Euro belassen. Der Softwareanbieter habe im vierten Quartal eine unerwartet solide Performance gezeigt, schrieb Analystin Stacy Pollard in einer am Mittwoch vorliegenden Ersteinschätzung. Dies sollte der nahe ihres Rekordtiefs weilenden Aktie zunächst einen Schub nach oben geben. Für eine substanziellere Kurserholung bedürfe es allerdings ähnlicher operativer Entwicklungen in den kommenden Quartalen./edh/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 12.01.2022 / 07:08 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.01.2022 / 07:09 / GMT

DE000A2YN900