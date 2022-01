Bleibt das Recht auf Homeoffice auch nach Corona erhalten? Wenn es nach Arbeitsminister Hubertus Heil geht, ist das realistisch. Er verspricht: Flexibles und mobiles Arbeiten soll weiter möglich bleiben. Bundesarbeitsminister Hubertus Heil (SPD) will das Homeoffice dauerhaft im deutschen Arbeitsalltag etablieren. "Ich bin dafür, dass wir aus dem coronabedingten ungeplanten Großversuch zum Homeoffice grundlegende Konsequenzen für die Arbeitswelt ziehen", sagte Heil am Mittwoch der Deutschen Presse-Agentur. Die Ampel-Koalition werde "moderne Regeln für mobiles Arbeiten in Deutschland" und einen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...