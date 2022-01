Berlin - Im Rahmen der Corona-Auffrischungsimpfkampagne in Deutschland haben mittlerweile zwei Drittel der besonders gefährdeten Über-60-Jährigen einen "Booster" erhalten. Das geht aus Daten des Robert-Koch-Instituts (RKI) vom Mittwoch hervor.



Demnach stieg die entsprechende Quote in der Altersgruppe von 66,2 auf 66,9 Prozent. 88,4 Prozent der Über-60-Jährigen sind mindestens einmal gegen Corona geimpft, 87,6 Prozent haben den ursprünglich "vollständigen" Schutz. In der Gesamtbevölkerung stieg die Erstimpfquote gegenüber dem Vortag um 0,1 Punkte auf 74,8 Prozent. 72,2 Prozent haben den "vollen" Schutz, 44,2 Prozent haben eine Auffrischungsimpfung.



Um das Ziel der Bundesregierung zu erreichen, bis Ende Januar auf eine Erstimpfquote von 80 Prozent zu kommen, müsste das Tempo deutlich zulegen.

