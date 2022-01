Rotkreuz (ots) -In einem stagnierenden Schweizer Automobilmarkt lieferte Porsche 3'845 Sportwagen an Schweizer Kunden aus. Dies entspricht einem Plus von 9,5 Prozent gegenüber 2020 und dem zweitbesten Ergebnis seit Gründung der Vertriebsgesellschaft Porsche Schweiz AG im Jahr 2008. Bestseller war erneut der Kompakt-SUV Macan, gefolgt von der Sportwagenikone 911. Mehr als ein Viertel aller ausgelieferten Fahrzeuge besass einen teil- oder vollelektrischen Antrieb.Weitere Informationen sowie Film- und Fotomaterial im Porsche Newsroom: newsroom.porsche.ch (https://newsroom.porsche.com/de_CH.html)Pressekontakt:Porsche Schweiz AGLeiterin Presse- und ÖffentlichkeitsarbeitInga KonenTelefon: +41 (0)41 487-914-3E-Mail: inga.konen@porsche.chOriginal-Content von: Porsche Schweiz AG, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.ch/de/pm/100050872/100883790