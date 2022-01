DGAP-News: Vitesco Technologies Group AG / Schlagwort(e): Nachhaltigkeit

Vitesco Technologies Group AG: Vitesco Technologies setzt ambitioniertes Klimaziel: CO2-neutrale Wertschöpfungskette bis spätestens 2040



12.01.2022 / 10:00

Vitesco Technologies setzt ambitioniertes Klimaziel: CO 2 -neutrale Wertschöpfungskette bis spätestens 2040 - Konsequente Dekarbonisierung entlang der gesamten Wertschöpfungskette von vorgelagerter Supply Chain bis zur Fahrzeugnutzung durch Endkunden - Nachhaltigkeit fest in Unternehmensstrategie verankert, sorgt für breites Produktportfolio für E-Mobilität - 89 Prozent der Vitesco Technologies-Produktion bereits heute klimaneutral Regensburg, 12. Januar 2022. Vitesco Technologies, ein international führender Anbieter von innovativen Antriebstechnologien und Lösungen für die E-Mobilität, hat sich in Sachen Klimaschutz ein ambitioniertes Ziel gesetzt: Bis spätestens 2040 will das Unternehmen mit Hauptsitz in Regensburg und rund 50 Standorten weltweit CO 2 Neutralität entlang der kompletten Wertschöpfungskette erreicht haben. Damit geht Vitesco Technologies weit über seine direkte Umweltwirkung (Scope 1 & 2) hinaus, welche das Unternehmen bereits bis 2030 komplett klimaneutral gestalten will. Bis spätestens 2040 soll dies für alle Geschäftsprozesse entlang der Wertschöpfungskette (Scope 3) gelten - insbesondere für sämtliche Zulieferprodukte und die spätere Nutzung von Vitesco Technologies-Komponenten und -Systemen in Fahrzeugen. "Mit unserem breiten Produktportfolio an Lösungen für die E-Mobilität verstehen wir uns als zentrale Treiber der Transformation hin zu einer sauberen, klimafreundlichen Mobilität", erklärt Andreas Wolf, CEO von Vitesco Technologies: "Daher ist Nachhaltigkeit auch im Kern unserer Unternehmensstrategie verankert. Wir gehen dieses Thema konsequent und mit einem klaren Ziel vor Augen an." Mit der Börsennotierung im vergangenen September hat Vitesco Technologies eine ambitionierte Nachhaltigkeitsagenda vorgelegt, welche fünf Fokusthemen umfasst: Neben sauberer Mobilität, Ressourceneffizienz und Zirkularität, fairen Arbeitsbedingungen und Diversität, einem verantwortungsvollen Einkauf und Partnerschaften zählt dazu auch der Klimaschutz. "Beim Thema Klimaschutz sind wir bereits auf einem sehr guten Weg", erklärt Ingo Holstein, der als CHRO auf Vorstandsebene das Thema Nachhaltigkeit verantwortet: "Bis zum Jahr 2030, also innerhalb der nächsten acht Jahre, werden wir unsere eigene Unternehmenstätigkeit weltweit CO 2 -neutral gestalten." Schon heute bezieht Vitesco Technologies 100 Prozent des eingekauften Stroms weltweit aus erneuerbaren Energien. Dadurch konnte das Unternehmen seine Emissionen aus eigenen Prozessen gegenüber dem Basisjahr 2019 bereits um 89 Prozent reduzieren. Für die übrige Energie, die noch aus konventionellen Quellen stammt, werde das Unternehmen auf absehbare Zeit echte, ökologisch sinnvolle Alternativen schaffen, so Holstein: "Wir werden beispielsweise auf Heizwärme aus Biogas oder eine konsequente Elektrifizierung setzen." Darüber hinaus ist Vitesco Technologies bestrebt, seinen Energieverbrauch deutlich zu senken. "Wir wollen bis 2030 insgesamt 80 GWh Energie mit Hilfe von Energieeffizienzprogrammen an unseren Standorten einsparen", erklärt Dr. Hans-Jürgen Braun, Leiter Operations bei Vitesco Technologies. Um komplette Klimaneutralität zu erreichen, hat Vitesco Technologies neben der Produkt-Wertschöpfung auch solche Unternehmensaktivitäten erfasst und berücksichtigt, die nicht produktbezogen sind, wie Geschäftsreisen, Investitionen oder Leasing. Hinzu kommen die CO 2 -Emissionen der vorgelagerten Lieferkette und der späteren Nutzung von Komponenten und Systemen im Fahrzeug. Diese beiden Lebenszyklus-Phasen machen jeweils mehr als 40 Prozent der gesamten Emissionen von Vitesco Technologies aus. Das Unternehmen arbeitet daher eng mit seinen Zulieferern, Geschäftspartnern und Kunden zusammen, die ebenfalls ihre Umweltwirkung transparent machen und ihre Emissionen reduzieren wollen. Vitesco Technologies profitiert dabei stark von seiner Expertise im Bereich Life Cycle Engineering zur Verbesserung der Ökobilanz einzelner Produkte. Dieses Verfahren soll in Kürze auf alle Prozesse im Unternehmen ausgerollt werden. Im Frühjahr wird Vitesco Technologies seinen ersten umfassenden Nachhaltigkeitsbericht veröffentlichen.

Vitesco Technologies ist ein international führender Entwickler und Hersteller moderner Antriebstechnologien für nachhaltige Mobilität. Mit intelligenten Systemlösungen und Komponenten für Elektro-, Hybrid- und Verbrennungsantriebe macht Vitesco Technologies Mobilität sauber, effizient und erschwinglich. Das Produktportfolio umfasst elektrische Antriebe, elektronische Steuerungen, Sensoren und Aktuatoren sowie Lösungen zur Abgasnachbehandlung. Vitesco Technologies erzielte 2020 einen Umsatz von rund 8 Milliarden Euro und beschäftigt knapp 40.000 Mitarbeitende an rund 50 Standorten. Vitesco Technologies hat seinen Hauptsitz in Regensburg.





